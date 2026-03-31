Народный банк Украины: кого избрали на FinAwards

27 марта в Киеве прошла девятая церемония награждения всеукраинской ежегодной премии FinAwards, организаторами которой являются финансовые порталы Finance.ua и «Минфин». Одной из ключевых стала номинация «Народный банк».

Как определяют победителя

На звание «Народного банка» отбирали банки, которые демонстрируют высокий уровень клиентоориентированности, заботятся о своей репутации и обеспечивают качественный сервис. Речь идет о банках, где клиент является ключевой ценностью, а обслуживание — на высоком профессиональном уровне.

Оценка банков базируется на уникальном рейтинге пользователей сайта «Минфин»: модераторы учитывают отзывы клиентов о качестве обслуживания в банках, проверяют их и обновляют Рейтинг народных банков.

Тройка лидеров

Третью строчку в рейтинге занял Банк Глобус.

На второй позиции — monobank Universal Bank.

Лучший результат демонстрирует àbank, который уже в третий раз за три года забирает «золото» в этой номинации.

