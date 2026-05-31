Apple научит iPhone определять «кражу из рук» и автоматически блокироваться

Apple разрабатывает новую функцию безопасности для iPhone

Apple разрабатывает новую функцию безопасности для iPhone: устройство будет автоматически блокироваться, если система определит, что его вырвали из руки пользователя.

Об этом сообщает 9to5mac.

В последние годы Apple значительно усилила защиту iPhone в случае краж с добавлением таких функций, как Find My, Activation Lock и Stolen Device Protection.

Впрочем, часть механизмов теряет свою эффективность, если злоумышленник получает доступ к уже разблокированному устройству.

Новая функция, над которой работает компания, позволит iPhone автоматически блокироваться, если система определит, что устройство вырвали из руки пользователя — аналогично Theft Detection Lock в Android.

Система будет учитывать несколько сигналов, в частности данные акселерометра iPhone, чтобы определить резкое движение, характерное для кражи, а также расстояние до подключенного Apple Watch.

Вдобавок, как и в Stolen Device Protection, проанализируют, находится ли iPhone в знакомой Wi-Fi сети и находится ли он в обычном месте, например дома или на работе.

Если все эти условия указывают на то, что устройство оказалось в незнакомой локации после вероятного угона, система не только автоматически заблокирует iPhone, но и ограничит доступ к функциям, защищенным Stolen Device Protection.

Пока нет информации, когда именно Apple официально представит эту функцию, однако обнаружившийся в iOS код свидетельствует об активной разработке. По всей вероятности, она может появиться в одном из будущих обновлений.

