Apple научит iPhone определять «кражу из рук» и автоматически блокироваться

Apple разрабатывает новую функцию безопасности для iPhone: устройство будет автоматически блокироваться, если система определит, что его вырвали из руки пользователя.
Об этом сообщает 9to5mac.
В последние годы Apple значительно усилила защиту iPhone в случае краж с добавлением таких функций, как Find My, Activation Lock и Stolen Device Protection.
Впрочем, часть механизмов теряет свою эффективность, если злоумышленник получает доступ к уже разблокированному устройству.
Новая функция, над которой работает компания, позволит iPhone автоматически блокироваться, если система определит, что устройство вырвали из руки пользователя — аналогично Theft Detection Lock в Android.
Система будет учитывать несколько сигналов, в частности данные акселерометра iPhone, чтобы определить резкое движение, характерное для кражи, а также расстояние до подключенного Apple Watch.
Вдобавок, как и в Stolen Device Protection, проанализируют, находится ли iPhone в знакомой Wi-Fi сети и находится ли он в обычном месте, например дома или на работе.
Если все эти условия указывают на то, что устройство оказалось в незнакомой локации после вероятного угона, система не только автоматически заблокирует iPhone, но и ограничит доступ к функциям, защищенным Stolen Device Protection.
Пока нет информации, когда именно Apple официально представит эту функцию, однако обнаружившийся в iOS код свидетельствует об активной разработке. По всей вероятности, она может появиться в одном из будущих обновлений.
