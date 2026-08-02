Porsche сократит 9 тыс. рабочих мест до 2035 года Сегодня 06:22

Porsche сократит 9 тысяч рабочих мест к 2035 году из-за слабого спроса

Немецкий производитель люксовых автомобилей Porsche сократит в общей сложности 9 тыс. рабочих мест к 2035 году в рамках масштабной реструктуризации материнской компании Volkswagen, вызванной слабым спросом и жесткой конкуренцией.

Об этом сообщает Reuters.

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Руководство Porsche и представители трудового коллектива согласовали дополнительное сокращение 5000 позиций.

Соглашение предусматривает отказ от принудительных увольнений — сокращения будут происходить путем естественного оттока кадров и по программе добровольного увольнения.

Эти меры дополнят предыдущий пакет из 3 900 сокращений, а также еще 500 увольнений, о которых ранее объявил новый генеральный директор Михаэль Лейтерс в связи с закрытием дочерних компаний.

Лейтерс возглавил компанию в начале года с задачей реформировать бизнес после падения продаж на ключевом рынке Китая и торможения стратегии развития электромобилей.

Гарантии для заводов и миллиардные инвестиции

Кроме сокращения штата, достигнутое соглашение предусматривает продление гарантий работы предприятий еще на пять лет — до конца 2035 года.

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Также компания зафиксировала план инвестиций в размере 2,1 млрд евро (2,39 млрд. долларов) в главный завод в Штутгарт-Цуффенгаузене и научно-исследовательский центр в Вайссахе.

Решение было одобрено на заседании наблюдательного совета Porsche.

Кризис немецкого автопрома и планы Volkswagen

С аналогичными вызовами и необходимостью снижения затрат на фоне перехода на электромобили и давления со стороны китайских конкурентов столкнулись и другие немецкие автопроизводители, в том числе Mercedes-Benz и BMW.

Предшественник Лейтерса в должности главы Porsche Оливер Блюме, который сейчас возглавляет Volkswagen Group, настаивает на удвоении сокращений внутри всего концерна — до 100 000 рабочих мест. По его словам, это необходимо для сохранения конкурентоспособности компании.

Кроме того, Блюме предупредил о риске закрытия четырех заводов концерна после 2030 года, включая одну из площадок бренда Audi.

Діло По материалам:

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