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Porsche сократит 9 тыс. рабочих мест до 2035 года

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Porsche сократит 9 тысяч рабочих мест к 2035 году из-за слабого спроса
Porsche сократит 9 тысяч рабочих мест к 2035 году из-за слабого спроса
Немецкий производитель люксовых автомобилей Porsche сократит в общей сложности 9 тыс. рабочих мест к 2035 году в рамках масштабной реструктуризации материнской компании Volkswagen, вызванной слабым спросом и жесткой конкуренцией.
Об этом сообщает Reuters.
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Руководство Porsche и представители трудового коллектива согласовали дополнительное сокращение 5000 позиций.
Соглашение предусматривает отказ от принудительных увольнений — сокращения будут происходить путем естественного оттока кадров и по программе добровольного увольнения.
Эти меры дополнят предыдущий пакет из 3 900 сокращений, а также еще 500 увольнений, о которых ранее объявил новый генеральный директор Михаэль Лейтерс в связи с закрытием дочерних компаний.
Лейтерс возглавил компанию в начале года с задачей реформировать бизнес после падения продаж на ключевом рынке Китая и торможения стратегии развития электромобилей.

Гарантии для заводов и миллиардные инвестиции

Кроме сокращения штата, достигнутое соглашение предусматривает продление гарантий работы предприятий еще на пять лет — до конца 2035 года.
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Также компания зафиксировала план инвестиций в размере 2,1 млрд евро (2,39 млрд. долларов) в главный завод в Штутгарт-Цуффенгаузене и научно-исследовательский центр в Вайссахе.
Решение было одобрено на заседании наблюдательного совета Porsche.

Кризис немецкого автопрома и планы Volkswagen

С аналогичными вызовами и необходимостью снижения затрат на фоне перехода на электромобили и давления со стороны китайских конкурентов столкнулись и другие немецкие автопроизводители, в том числе Mercedes-Benz и BMW.
Предшественник Лейтерса в должности главы Porsche Оливер Блюме, который сейчас возглавляет Volkswagen Group, настаивает на удвоении сокращений внутри всего концерна — до 100 000 рабочих мест. По его словам, это необходимо для сохранения конкурентоспособности компании.
Кроме того, Блюме предупредил о риске закрытия четырех заводов концерна после 2030 года, включая одну из площадок бренда Audi.
По материалам:
Діло
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