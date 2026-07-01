0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Microsoft сократит до 2,5% штата

Технологии&Авто
8
Сокращения коснутся тысячи рабочих мест
Сокращения коснутся тысячи рабочих мест
Microsoft планирует сократить до 2,5% своего штата в рамках новой волны увольнений, о которой могут объявить уже на следующей неделе.
Сокращения коснутся тысяч рабочих мест, в частности в сферах продаж и консалтинга, а также позиции в игровом подразделении Xbox, сообщает Reuters.

Слухи об увольнениях появились еще в июне

Слухи о волне увольнений в Xbox появились еще в июне. Кроме того, в подразделении планируют «существенно» урезать маркетинговый бюджет и сократить другие расходы.
Также Microsoft рассматривает обособление Xbox в самостоятельную компанию или реструктуризацию в дочернее предприятие в полной собственности.
В LinkedIn, принадлежащей корпорации Microsoft, тоже прошли сокращение в этом году, коснувшееся инженерии, разработки продуктов и маркетинга.
Читайте также
За три месяца 2026 года в ІТ потеряли работу почти 80 000 работников, из них 37 638 этих увольнений (или 47,9%) связаны с уменьшением потребности в работниках из-за внедрения искусственного интеллекта и автоматизации рабочих процессов.
Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), по состоянию на 30 июня 2025 года в Microsoft работало примерно 228 000 штатных сотрудников.
Место для вашей рекламы

Ранее Xbox повысил цены

Напомним, что Xbox повысил цены на свои игровые консоли по всему миру из-за обострения глобального кризиса компонентов.
По материалам:
dev.ua
Работа
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems