Microsoft сократит до 2,5% штата Сегодня 23:18 — Технологии&Авто

Сокращения коснутся тысячи рабочих мест

Microsoft планирует сократить до 2,5% своего штата в рамках новой волны увольнений, о которой могут объявить уже на следующей неделе.

Сокращения коснутся тысяч рабочих мест, в частности в сферах продаж и консалтинга, а также позиции в игровом подразделении Xbox, сообщает Reuters.

Слухи об увольнениях появились еще в июне

Слухи о волне увольнений в Xbox появились еще в июне. Кроме того, в подразделении планируют «существенно» урезать маркетинговый бюджет и сократить другие расходы.

Также Microsoft рассматривает обособление Xbox в самостоятельную компанию или реструктуризацию в дочернее предприятие в полной собственности.

В LinkedIn, принадлежащей корпорации Microsoft, тоже прошли сокращение в этом году, коснувшееся инженерии, разработки продуктов и маркетинга.

Читайте также Microsoft запускает собственные модели ИИ, чтобы конкурировать с OpenAI и Anthropic

За три месяца 2026 года в ІТ потеряли работу почти 80 000 работников, из них 37 638 этих увольнений (или 47,9%) связаны с уменьшением потребности в работниках из-за внедрения искусственного интеллекта и автоматизации рабочих процессов.

Согласно данным Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), по состоянию на 30 июня 2025 года в Microsoft работало примерно 228 000 штатных сотрудников.

Ранее Xbox повысил цены

Напомним, что Xbox повысил цены на свои игровые консоли по всему миру из-за обострения глобального кризиса компонентов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.