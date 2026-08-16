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Помогает ли частая смены работы увеличить доход

Личные финансы
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Менять работодателя только ради повышения зарплаты на 20% не стоит
Менять работодателя только ради повышения зарплаты на 20% не стоит
Профессиональное развитие происходит постепенно. Когда работник повышает квалификацию и выполняет более сложные задачи, его ценность растет не только для нынешнего работодателя, но и на рынке труда в целом. Частая смена работы в течение длительного периода скорее может снизить доход человека.
Об этом рассказал CEO компании robota.ua Валерий Решетняк в интервью MC.
В то же время, может наступить момент, когда внутри компании уже нет возможности для дальнейшего профессионального развития. Тогда опыт, по словам Решетняка, навыки и сильный бренд работодателя в резюме могут помочь перейти в другую компанию на более высокий пост и получать больше.
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Однако менять работодателя только ради повышения зарплаты на 20% не стоит. Бывают случаи, когда люди переходят на другую работу исключительно из-за более высокой зарплаты, но сожалеют об этом. Иногда такой переход даже приводит к шагу назад в карьере.
Поэтому при смене работы следует ориентироваться не только на зарплату, но и на возможность сделать следующий профессиональный шаг. В таком случае рост дохода может происходить вместе с профессиональным развитием.
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Когда следует оставаться в одной компании

Длительная работа в одной компании может быть выгоднее перехода на более высокую зарплату, если работник продолжает развиваться.
Если он получает более сложные проекты, больше ответственности, новые роли и возможность повышать квалификацию, нет необходимости менять работу только потому, что прошло два-три года.
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Оценивать следует всю карьерную траекторию: какие навыки удалось приобрести, какая ответственность получена, какие профессиональные кейсы можно будет показать следующему работодателю и насколько возросла ценность специалиста на рынке.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что зарплатные ожидания украинских соискателей работы примерно на 12−14% превышают средние предложения работодателей. В то же время средняя желаемая зарплата кандидатов приближается к $700, тогда как работодатели предлагают более $600.
По материалам:
mc.today
ЗарплатаРабота
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