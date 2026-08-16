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Сколько раз в год можно брать больничный

Личные финансы
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Законодательство не определяет минимальное или максимальное количество дней пребывания на больничном
Законодательство не определяет минимальное или максимальное количество дней пребывания на больничном
Законодательство не устанавливает максимальное количество дней, в течение которых работник может находиться на больничном. В то же время, после определенного периода временной нетрудоспособности человека должны направить на оценку повседневного функционирования.
Об этом пишет издание 7eminar.

Сколько можно находиться на больничном

Законодательство не определяет минимальное или максимальное количество дней пребывания на больничном в течение года.
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается Пенсионным фондом Украины за весь период до восстановления трудоспособности или установления инвалидности.
В то же время существуют сроки, после истечения которых человека обязательно направляют на оценку повседневного функционирования человека экспертной командой.
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Когда направляют на оценку

На оценку направляют, если:
  • временная нетрудоспособность длится непрерывно 120 календарных дней со дня ее начала. Это должно быть подтверждено медицинскими заключениями о временной нетрудоспособности и/или листками нетрудоспособности в бумажной форме;
  • временная нетрудоспособность из-за одного и того же заболевания или состояния продолжалась с перерывами, но в среднем составляла 150 календарных дней в течение года;
  • человек болеет туберкулезом. В таком случае направление на оценку осуществляется через 10 месяцев со дня наступления нетрудоспособности независимо от ее непрерывности.
После осмотра в экспертной комиссии срок больничного может быть продлен или установлена группа инвалидности.
По материалам:
7eminar
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