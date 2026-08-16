Сколько раз в год можно брать больничный

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Когда направляют на оценку
- временная нетрудоспособность длится непрерывно 120 календарных дней со дня ее начала. Это должно быть подтверждено медицинскими заключениями о временной нетрудоспособности и/или листками нетрудоспособности в бумажной форме;
- временная нетрудоспособность из-за одного и того же заболевания или состояния продолжалась с перерывами, но в среднем составляла 150 календарных дней в течение года;
- человек болеет туберкулезом. В таком случае направление на оценку осуществляется через 10 месяцев со дня наступления нетрудоспособности независимо от ее непрерывности.
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