Отдых в Европе: сколько стоит аренда жилья Сегодня 18:14 — Личные финансы

Диапазон стоимости жилья остается очень широким

Планировка отдыха в Европе обычно начинается с поиска жилья. Именно аренда квартиры или бронирование отеля часто становится одной из крупнейших статей расходов туристического бюджета. Стоимость проживания зависит от страны, курорта, сезона и формата размещения.

Сколько стоит аренда жилья в странах Европы в 2026 году

В 2026 году Евростат отмечает умеренный рост цен на краткосрочную аренду и гостиничные номера на 3−5% по сравнению с прошлым годом. В то же время, диапазон стоимости жилья остается очень широким.

Цены на проживание в Европе можно разделить на несколько сегментов. Доступными направлениями для украинских путешественников остаются страны Балканского полуострова и Восточной Европы. Курорты Западной и Южной Европы нуждаются в значительно большем бюджете.

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Примерная стоимость жилья за сутки 2026 года

Страна Апартаменты / Студия (евро) Отель 3–4* (номер на двоих, евро) Отдельный дом / Вилла (евро) Болгария (Солнечный берег, Бургас) 35 – 65 50 – 90 110 – 220 Черногория (Будва, Котор) 45 – 85 65 – 120 140 – 280 Польша (Балтийское побережье, Татры) 50 – 90 70 – 130 130 – 250 Хорватия (Макарска, Малинска) 70 – 130 100 – 190 200 – 450 Испания (Коста-Брава, Аликанте) 80 – 150 110 – 210 220 – 500 Италия (Тоскана, Лигурия, Сицилия) 85 – 160 120 – 230 250 – 600 Франция / Швейцария (Лазурный берег, Альпы) 130 – 260 180 – 380 400 – 1 тыс.+

От чего зависит цена аренды

Стоимость одного и того же жилья может отличаться в 2−3 раза в зависимости от совокупности внешних и внутренних факторов.

Сезонность

Пик цен приходится на июль и август. В мае-июне и сентябре-октябре (бархатный сезон) стоимость жилья снижается на 25−40%.

Локация и первая линия

Апартаменты в 300 метрах от моря или возле главных достопримечательностей стоят на 30−50% дороже аналогичных вариантов на расстоянии 15−20 минут пешего хода или езды на транспорте.

Продолжительность проживания

Аренда на 1−2 ночи обычно имеет более высокую среднесуточную ставку. При бронировании от 7 до 14 дней сервисы и владельцы часто предоставляют автоматическую скидку в размере 10−20%.

Уровень комфорта и инфраструктура

Наличие кондиционера, частного бассейна, собственного паркоместа, балкона с видом на море и современной бытовой техники прибавляет к итоговому чеку от 15% до 50%.

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