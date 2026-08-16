Отдых в Европе: сколько стоит аренда жилья

Планировка отдыха в Европе обычно начинается с поиска жилья. Именно аренда квартиры или бронирование отеля часто становится одной из крупнейших статей расходов туристического бюджета. Стоимость проживания зависит от страны, курорта, сезона и формата размещения.
Сколько стоит аренда жилья в странах Европы в 2026 году
В 2026 году Евростат отмечает умеренный рост цен на краткосрочную аренду и гостиничные номера на 3−5% по сравнению с прошлым годом. В то же время, диапазон стоимости жилья остается очень широким.
Цены на проживание в Европе можно разделить на несколько сегментов. Доступными направлениями для украинских путешественников остаются страны Балканского полуострова и Восточной Европы. Курорты Западной и Южной Европы нуждаются в значительно большем бюджете.