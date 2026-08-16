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Отдых в Европе: сколько стоит аренда жилья

Личные финансы
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Диапазон стоимости жилья остается очень широким
Диапазон стоимости жилья остается очень широким
Планировка отдыха в Европе обычно начинается с поиска жилья. Именно аренда квартиры или бронирование отеля часто становится одной из крупнейших статей расходов туристического бюджета. Стоимость проживания зависит от страны, курорта, сезона и формата размещения.
Об этом говорится в статье Finance.ua «Аренда жилья в Европе на отдыхе: сколько это стоит».
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Сколько стоит аренда жилья в странах Европы в 2026 году

В 2026 году Евростат отмечает умеренный рост цен на краткосрочную аренду и гостиничные номера на 3−5% по сравнению с прошлым годом. В то же время, диапазон стоимости жилья остается очень широким.
Цены на проживание в Европе можно разделить на несколько сегментов. Доступными направлениями для украинских путешественников остаются страны Балканского полуострова и Восточной Европы. Курорты Западной и Южной Европы нуждаются в значительно большем бюджете.

Примерная стоимость жилья за сутки 2026 года

СтранаАпартаменты / Студия (евро)Отель 3–4* (номер на двоих, евро)Отдельный дом / Вилла (евро)
Болгария (Солнечный берег, Бургас)35 – 6550 – 90110 – 220
Черногория (Будва, Котор)45 – 8565 – 120140 – 280
Польша (Балтийское побережье, Татры)50 – 9070 – 130130 – 250
Хорватия (Макарска, Малинска)70 – 130100 – 190200 – 450
Испания (Коста-Брава, Аликанте)80 – 150110 – 210220 – 500
Италия (Тоскана, Лигурия, Сицилия)85 – 160120 – 230250 – 600
Франция / Швейцария (Лазурный берег, Альпы)130 – 260180 – 380400 – 1 тыс.+

От чего зависит цена аренды

Стоимость одного и того же жилья может отличаться в 2−3 раза в зависимости от совокупности внешних и внутренних факторов.
Сезонность
Пик цен приходится на июль и август. В мае-июне и сентябре-октябре (бархатный сезон) стоимость жилья снижается на 25−40%.
Локация и первая линия
Апартаменты в 300 метрах от моря или возле главных достопримечательностей стоят на 30−50% дороже аналогичных вариантов на расстоянии 15−20 минут пешего хода или езды на транспорте.
Продолжительность проживания
Аренда на 1−2 ночи обычно имеет более высокую среднесуточную ставку. При бронировании от 7 до 14 дней сервисы и владельцы часто предоставляют автоматическую скидку в размере 10−20%.
Уровень комфорта и инфраструктура
Наличие кондиционера, частного бассейна, собственного паркоместа, балкона с видом на море и современной бытовой техники прибавляет к итоговому чеку от 15% до 50%.
По материалам:
Finance.ua
ПутешествияЕвропаАренда жилья
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