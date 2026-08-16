ПФУ объяснил, как отпуск по уходу за ребенком засчитывается в стаж Сегодня 21:16 — Личные финансы

Период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в страховой стаж. В то же время, порядок такого зачисления зависит от статуса человека и периода, за который исчисляется стаж.

Об этом напомнило Главное управление Пенсионного фонда Украины в Кировоградской области.

Страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежал страхованию в связи с временной потерей трудоспособности и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

Период отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также получение выплат по отдельным видам социального страхования, кроме пенсий всех видов (за исключением пенсии по инвалидности), включается в страховой стаж как период, за который уплачены страховые взносы исходя из размера минимального страхового взноса.

Страховой стаж исчисляется по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

За периоды до введения этого реестра стаж определяют в порядке и условиях, предусмотренных законодательством, которое действовало ранее.

Как засчитывается отпуск по уходу за ребенком

После окончания отпуска по беременности и родам по желанию родителя предоставляется отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Такой отпуск можно использовать полностью или по частям. Право на него также имеют бабушка, дедушка или другие родственники, которые фактически ухаживают за ребенком, а также лицо, усыновившее или опекающее ребенка, один из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Читайте также В Украине меняют правила зачисления страхового стажа

В то же время, данные о пребывании застрахованного лица в таком отпуске не отражаются в Государственном реестре общеобязательного государственного социального страхования. Законодательство также не предусматривает, что работодатель должен указывать эту информацию в трудовой книжке работника.

Поэтому при оплате листка нетрудоспособности период отпуска по уходу за ребенком до трех лет засчитывается в страховой стаж на основании данных работодателя, предоставившего такой отпуск. Подтверждением является, в частности, копия соответствующего приказа.

Кому засчитывается период ухода за ребенком

При зачислении периода отпуска по уходу за ребенком до трех лет следует учитывать, что такой отпуск предоставляется только людям, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также работают по трудовому договору у физического лица.

Читайте также Как накапливать пенсионный стаж без работы

С 1 января 2016 года к страховому стажу приравниваются периоды, в течение которых человек не подлежал общеобязательному государственному социальному страхованию, но он или работодатель уплачивали за него единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в соответствии с Законом Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

В связи с этим с 1 января 2016 года период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста засчитывается в страховой стаж неработающего человека при условии получения им пособия по уходу за ребенком до трех лет (до одного года), выплачиваемого Пенсионным фондом Украины. Это связано с тем, что начисление и уплата страховых взносов за этот период производятся за счет государственного бюджета.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.