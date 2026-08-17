Уничтоженное обстрелами имущество: как бизнесу списать товары и основные средства Сегодня 13:00 — Личные финансы

Уничтоженное обстрелами имущество: как бизнесу списать товары и основные средства

Компании, чье имущество было повреждено или уничтожено в результате вражеских обстрелов, могут уменьшить объект налогообложения налогом на прибыль.

Правила списания зависят от типа имущества и размера годового дохода компании, пишет ГНС.

Уничтоженные товары и запасы

Налоговым кодексом не предусмотрены отдельные налоговые разницы для списания уничтоженных товаров или запасов. Это означает, что они списываются на расходы по правилам бухгалтерского учета, соответственно уменьшается финансовый результат до налогообложения, а следовательно, и объект налогообложения налогом на прибыль.

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Уничтожены основные средства (оборудование, здания, транспорт)

Здесь правила зависят от годового дохода плательщика:

Доход не более 40 млн грн/год: стоимость уничтоженных средств списывается на расходы по правилам бухгалтерского учета. Они учитываются при определении финансового результата до налогообложения и соответственно уменьшают объект налогообложения налогом на прибыль.

Доход свыше 40 млн грн/год (плательщики, применяющие разницы): уменьшение объекта налогообложения происходит на остаточную стоимость уничтоженного объекта, определенную по правилам налогового учета.

При этом списание уничтоженных товаров, запасов и основных средств требует надлежащего документального подтверждения. Предприятию необходимо провести инвентаризацию и собрать подтверждающие документы, которые фиксируют факт такого уничтожения.

Это могут быть акт ГСЧС о пожаре или разрушении, выписке из ЕРДР по факту обстрела, заключения Торгово-промышленной палаты и другие документы, удостоверяющие факт и причины уничтожения имущества.

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Претендовать на возмещение могут предприятия любой формы собственности как юридические лица, так и ФЛП, имущество которых пострадало в результате боевых действий. Однако в отличие от граждан (получающих выплаты за жилье через программу «єВідновлення»), для юридических лиц механизм компенсации сложнее.

Предприятию следует:

быть официально зарегистрированным в Украине,

не иметь среди бенефициаров граждан или резидентов рф,

не находиться в процедуре банкротства или ликвидации.

Подать заявление в Международный реестр ущерба могут все пострадавшие компании.

Кстати, партнерство может помочь бизнесу быстрее развиваться, но без четких договоренностей оно легко превращается в борьбу за деньги, влияние и контроль над компанией. Хуже всего, что большинство таких конфликтов начинаются еще до запуска бизнеса — когда учредители просто не обсудили, что будут делать в сложной ситуации.

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