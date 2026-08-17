Кто может получить тревел-грант в 1200 долларов — детали Сегодня 08:33 — Личные финансы

Кто может получить тревел-грант в 1200 долларов — детали

Женщины, которые работают на благо общества через общественные/благотворительные организации или собственный бизнес, могут получить грант размером в 1200 долларов.

Об этом говорится в сообщении wo-ua.org

Подробности

Тревел-гранты — индивидуальные, но для координации с благотворительным фондом «Женские возможности в Украине» приглашают подаваться женщин к участию:

1. Официально зарегистрированные женские общественные/благотворительные организации из всех регионов Украины, которые в соответствии с уставом направлены на защиту прав женщин и/или продвижение гендерного равенства, укрепление экономической независимости женщин и развитие женского предпринимательства. Организации должны быть не связаны с государственными учреждениями и политическими партиями, должны быть готовы взять на себя администрирование гранта для своей представительницы/активистки. При этом представители/активистки не могут быть участниками (учредителями) и членами органов управления благотворительных организаций.

От одной организации может быть подана одна заявка на тревел-грант. Исключение предоставляется аппликанткам с инвалидностью, которым нужно сопровождение. От одной активистки может быть поддержана только 1 заявка в рамках участия в проекте «Тревел грант». Фонд предоставляет не более двух тревел-грантов в течение одного календарного месяца.

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2. Физические лица-предприниматели для участия в выставках, конференциях, бизнес-обучениях, вывода на внешние рынки собственных продуктов, товаров, услуг или обмена опытом.

Чтобы подать заявку на конкурс тревел грантов

Для активисток и представительниц женских организаций необходимо заполнить анкету на сайте

от одной организации могут подавать заявку на получение тревел-гранта одна аппликантка, желающая принять участие в мероприятии;

бюджет заявки на получение тревел-гранта составляет 1 200 (1220) долларов США, включая налоги. Сумма налогов составляет 23% и входит в общий размер гранта.

фонд выплачивает грант двумя траншами: первый транш — основная часть гранта (70%), второй транш (30%) — после получения полного финансового отчета на сумму разницы между фактическими расходами и первым платежом, но не более суммы утвержденного бюджета гранта;

фонд не берет на себя покрытие расходов на путешествие детей, коллег, сопровождающих заявительниц (кроме сопровождающих женщин с инвалидностью)

Максимальная сумма гранта утверждается фондом индивидуально при рассмотрении запроса на грант. Срок принятия решения фондом — до 14 календарных дней.

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Направления, по которым не будут рассматриваться предоставления тревел-грантов:

бизнесы, имеющие отношение к beauty-индустрии;

проекты творческого направления (танцевальные, развлекательные, музыкальные мероприятия);

мероприятия, связанные с животными (зооконференции, выставки);

бизнесы, связанные с погребальной индустрией.

Кому отдается предпочтение

общественным/благотворительным организациям или бизнесу, положительно влияющему на развитие феминистского движения или гендерного равенства в Украине;

врачам, развивающим медицинское дело и инновационные подходы в Украине;

социально ответственному бизнесу;

активистам, журналистам, усиливающим имидж Украины на зарубежных политических, научных, экономических аренах;

преподавателям,

активистам, защищающим права человека;

бизнесам, агентствам, предлагающим собственный уникальный продукт на мировом рынке;

Каждая заявка на тревел-грант рассматривается экспертной комиссией индивидуально.

Срок рассмотрения заявок

Прием заявок продлится с сентября 2026 года по май 2027 года, а их рассмотрение и утверждение грантов проходят ежемесячно. Уведомление о согласовании заявки приходит на электронную почту и указанные мессенджеры. Больше деталей читайте по ссылке

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