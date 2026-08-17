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Кто может получить тревел-грант в 1200 долларов — детали

Личные финансы
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Кто может получить тревел-грант в 1200 долларов — детали
Кто может получить тревел-грант в 1200 долларов — детали
Женщины, которые работают на благо общества через общественные/благотворительные организации или собственный бизнес, могут получить грант размером в 1200 долларов.
Об этом говорится в сообщении wo-ua.org.
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Подробности

Тревел-гранты — индивидуальные, но для координации с благотворительным фондом «Женские возможности в Украине» приглашают подаваться женщин к участию:
1. Официально зарегистрированные женские общественные/благотворительные организации из всех регионов Украины, которые в соответствии с уставом направлены на защиту прав женщин и/или продвижение гендерного равенства, укрепление экономической независимости женщин и развитие женского предпринимательства. Организации должны быть не связаны с государственными учреждениями и политическими партиями, должны быть готовы взять на себя администрирование гранта для своей представительницы/активистки. При этом представители/активистки не могут быть участниками (учредителями) и членами органов управления благотворительных организаций.
От одной организации может быть подана одна заявка на тревел-грант. Исключение предоставляется аппликанткам с инвалидностью, которым нужно сопровождение. От одной активистки может быть поддержана только 1 заявка в рамках участия в проекте «Тревел грант». Фонд предоставляет не более двух тревел-грантов в течение одного календарного месяца.
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2. Физические лица-предприниматели для участия в выставках, конференциях, бизнес-обучениях, вывода на внешние рынки собственных продуктов, товаров, услуг или обмена опытом.

Чтобы подать заявку на конкурс тревел грантов

Для активисток и представительниц женских организаций необходимо заполнить анкету на сайте
  • от одной организации могут подавать заявку на получение тревел-гранта одна аппликантка, желающая принять участие в мероприятии;
  • бюджет заявки на получение тревел-гранта составляет 1 200 (1220) долларов США, включая налоги. Сумма налогов составляет 23% и входит в общий размер гранта.
  • фонд выплачивает грант двумя траншами: первый транш — основная часть гранта (70%), второй транш (30%) — после получения полного финансового отчета на сумму разницы между фактическими расходами и первым платежом, но не более суммы утвержденного бюджета гранта;
  • фонд не берет на себя покрытие расходов на путешествие детей, коллег, сопровождающих заявительниц (кроме сопровождающих женщин с инвалидностью)
Максимальная сумма гранта утверждается фондом индивидуально при рассмотрении запроса на грант. Срок принятия решения фондом — до 14 календарных дней.
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Направления, по которым не будут рассматриваться предоставления тревел-грантов:

  • бизнесы, имеющие отношение к beauty-индустрии;
  • проекты творческого направления (танцевальные, развлекательные, музыкальные мероприятия);
  • мероприятия, связанные с животными (зооконференции, выставки);
  • бизнесы, связанные с погребальной индустрией.

Кому отдается предпочтение

  • общественным/благотворительным организациям или бизнесу, положительно влияющему на развитие феминистского движения или гендерного равенства в Украине;
  • врачам, развивающим медицинское дело и инновационные подходы в Украине;
  • социально ответственному бизнесу;
  • активистам, журналистам, усиливающим имидж Украины на зарубежных политических, научных, экономических аренах;
  • преподавателям,
  • активистам, защищающим права человека;
  • бизнесам, агентствам, предлагающим собственный уникальный продукт на мировом рынке;
Каждая заявка на тревел-грант рассматривается экспертной комиссией индивидуально.

Срок рассмотрения заявок

Прием заявок продлится с сентября 2026 года по май 2027 года, а их рассмотрение и утверждение грантов проходят ежемесячно. Уведомление о согласовании заявки приходит на электронную почту и указанные мессенджеры. Больше деталей читайте по ссылке.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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