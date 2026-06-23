Какие вакансии чаще всего выбирают женщины и мужчины в Украине
Профессии с одинаковым интересом среди женщин и мужчин
- инженера;
- техника;
- врача ветеринарной медицины;
- инспектор полиции.
Вакансии, на которые чаще всего откликаются женщины
- Продавец продовольственных товаров — около 15 тыс. заявок от женщин против 286 от мужчин.
- Продавец-консультант — 8,6 тыс. заявок от женщин и 492 от мужчин.
- Повар — 7,9 тыс. обращений от женщин против 405 от мужчин.
- Бухгалтер — 6 285 заявок от женщин и 226 от мужчин.
Профессии, где преобладают мужчины
- Водитель автотранспортных средств — 7,2 тыс. мужчин против 87 женщин.
- Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства — около 2 тыс. мужчин и 42 женщины.
- Охранник — 2,7 тыс. заявок от мужчин и около 1 тыс. от женщин.
- Машинист (кочегар) котельной — 2,4 тыс. мужчин и 1 тыс. женщин.
- Слесарь-ремонтник — 1,4 тыс. мужчин против 42 женщин.
- 47,1% - искусства, спорта, развлечений и отдыха;
- 38,7% - финансовой и страховой деятельности;
- 37,8% - информации и телекоммуникаций.
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