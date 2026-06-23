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Какие вакансии чаще всего выбирают женщины и мужчины в Украине

Личные финансы
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Анализ поданных заявок свидетельствует о существенных различиях в интересах женщин и мужчин к отдельным профессиям
Анализ поданных заявок свидетельствует о существенных различиях в интересах женщин и мужчин к отдельным профессиям
За пять месяцев 2026 года услугами Государственной службы занятости для поиска работы воспользовались около 341 тыс. человек. Анализ поданных заявок свидетельствует о существенных отличиях в интересах женщин и мужчин к отдельным профессиям.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Профессии с одинаковым интересом среди женщин и мужчин

По данным Государственной службы занятости, примерно одинаковый уровень заинтересованности среди представителей обоих полов наблюдается к вакансиям:
  • инженера;
  • техника;
  • врача ветеринарной медицины;
  • инспектор полиции.
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Вакансии, на которые чаще всего откликаются женщины

Наибольший гендерный разрыв по количеству заявок от женщин зафиксирован в следующих профессиях:
  1. Продавец продовольственных товаров — около 15 тыс. заявок от женщин против 286 от мужчин.
  2. Продавец-консультант — 8,6 тыс. заявок от женщин и 492 от мужчин.
  3. Повар — 7,9 тыс. обращений от женщин против 405 от мужчин.
  4. Бухгалтер — 6 285 заявок от женщин и 226 от мужчин.

Профессии, где преобладают мужчины

Среди профессий, на которые чаще откликаются мужчины, самый большой разрыв зафиксирован в следующих категориях:
  1. Водитель автотранспортных средств — 7,2 тыс. мужчин против 87 женщин.
  2. Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства — около 2 тыс. мужчин и 42 женщины.
  3. Охранник — 2,7 тыс. заявок от мужчин и около 1 тыс. от женщин.
  4. Машинист (кочегар) котельной — 2,4 тыс. мужчин и 1 тыс. женщин.
  5. Слесарь-ремонтник — 1,4 тыс. мужчин против 42 женщин.
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«Профессии, в которых традиционно больше работают женщины, в том числе медицинская сестра, швея, кассир, администратор, открыты для всех кандидатов независимо от пола, если они готовы пройти обучение в центрах профессионально технического образования», — подчеркнули в ведомстве.
А женщины, стремящиеся овладеть профессиями, в которых традиционно преобладают мужчины, могут воспользоваться программой обучения клиенток Службы занятости по экспериментальному проекту.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Государственной службы статистики писал, что среднемесячная заработная плата в I квартале 2026 года составляла 28 885 грн. У мужчин — 33 798 грн, а у женщин — 24 791 грн. Разница составляет около 10 тыс. грн. Наибольший разрыв в пользу мужчин в среднемесячной номинальной заработной плате между мужчинами и женщинами наблюдался в областях:
  • 47,1% - искусства, спорта, развлечений и отдыха;
  • 38,7% - финансовой и страховой деятельности;
  • 37,8% - информации и телекоммуникаций.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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