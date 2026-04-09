Женщины vs воинский учет: о чем идет речь в новом законопроекте
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15116−1 о процедуре исключения женщин с воинского учета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий законопроект.
Законопроект является альтернативным поданному ранее № 15116.
Что там будет
В отличие от основного законопроекта, альтернативный предлагает:
Ввести четкий механизм исключения с воинского учета: женщина подает заявление, после чего ТЦК и СП проводит проверку — решение должно быть принято в течение 30 календарных дней.
Предусмотреть исключения: если женщину ошибочно исключили или ее данные отсутствуют в реестре, но она уже служит или имеет действующий контракт — информацию возобновляют
Установить «переходное правило»: женщины, которых приняли на учет ранее без подтверждающих документов, должны быть исключены автоматически в течение 90 дней после вступления в силу закона.
Фактически документ детализирует процедуру и добавляет сроки, которых не было в основном законопроекте.
Законопроект предоставлен соответствующему Комитету для рассмотрения.
Напомним, в последнее время в Украине участились случаи некорректного внесения данных о женщинах в систему воинского учета.
Украинки обнаруживают свои персональные данные в приложении «Резерв+» с отображением военно-учетных меток, несмотря на то, что не подавали соответствующие документы и не имеют оснований для нахождения на таком учете.
В то же время в Сухопутных войсках заявили, что не готовятся к мобилизации женщин и не разрабатывают никаких механизмов для этого.
В командовании подчеркнули, что распространенные в сети сообщения о якобы подготовке к такому шагу безосновательны.
В законодательстве Украины не произошло никаких изменений по регулированию этого процесса. Женщины могут присоединиться к ВСУ исключительно по собственному желанию, а военный учет должны становиться только гражданки с медицинским и фармацевтическим образованием.
