Реальная стоимость жилья в 2026: налоги, ремонт и обслуживание Сегодня 15:14 — Недвижимость

Реальная стоимость жилья в 2026: налоги, ремонт и обслуживание

Цена квартиры в объявлении далеко не всегда означает сумму, которую покупателю придется выложить в итоге. К примеру, если жилье стоит $70 тысяч, после оформления сделки, налогов, ремонта и мебели бюджет может возрасти на десятки тысяч долларов.

О том, какие расходы ждут покупателя недвижимости и что стоит учесть еще до заключения сделки, рассказала обозреватель рынка Виктория Берещак в новом видео для YouТube-канала Finance.ua

Не окончательная цена

По словам эксперта, стоимость в $70 тысяч следует воспринимать как базовую цену самой недвижимости. Если речь идет о новостройке, покупатель чаще всего получает фактически «голые стены» и должен потратиться отдельно на ремонт и обустройство жилья.

«70 000 долларов — это надо понимать, база для голых стен, если это первичка, или база для той квартиры, которую вы выбрали на вторичке, без учета налогов», — пояснила Берещак.

На Finance.ua вы можете застраховать собственное или съемное жилье от последствий военных действий и «прилетов» 🏠 Подробности здесь.

Кроме ремонта и мебели, при покупке квартиры придется заплатить обязательные сборы и расходы по оформлению сделки.

Какие налоги и сборы придется заплатить

Покупатель недвижимости должен учесть 1% пенсионного сбора и 1% госпошлины. Также оплачиваются услуги нотариуса — по словам эксперта, это может быть около 0,5% стоимости сделки.

Отдельно есть плата за внесение информации в соответствующий реестр.

Налоги есть и для продавца. В частности, если квартира находилась в собственности более трех лет, налог на доходы физлиц не уплачивается. Если жилье продается раньше, налогообложение зависит от количества продаж.

Читайте также Что делать с большой суммой денег после продажи квартиры, авто или бизнеса

«Если вы меньше трех лет владели, вы оплачиваете первую квартиру, которую продаете за год, 5%, за вторую — 5%, за третью уже 18%», — отметила Берещак.

Также продавец уплачивает военный сбор в размере 1,5%.

Эксперт обращает внимание, что налоги при продаже недвижимости — это не формальность, которую можно просто проигнорировать.

«Налог на доходы физлиц обязательно. И более того, государство пытается прикрыть лавочку пакетных инвесторов», — объяснила она.

О каком налоге на квартиру часто забывают

Есть еще один платеж, о котором владельцы недвижимости могут не вспомнить, — налог за «лишние» квадратные метры.

Как объяснила Берещак, если общая площадь жилья превышает 60 кв. м, за каждый последующий квадратный метр нужно платить налог. Его ставку устанавливают местные власти, поэтому они отличаются в зависимости от региона.

Читайте также Не получили платежку за налог на недвижимость — будет ли штраф

Такой налог уплачивается раз в год. Эксперт советует самостоятельно проверять информацию в электронном кабинете налогоплательщика, чтобы не пропустить сообщение.

Что выгоднее: более дешевая квартира без ремонта или готовое жилье

По мнению Берещак, универсального ответа нет. Все зависит от того, зачем человек покупает квартиру и каким бюджетом располагает на его содержание и обустройство.

Если это ликвидный объект для инвестиции, можно купить квартиру без ремонта и обустроить ее позже.

«Если это классная инвестиция, заходите в нее и, возможно, не сразу делайте ремонт», — советует эксперт.

В то же время, если квартира нужна именно для жизни, а денег на полноценный ремонт нет, можно рассмотреть площадь поменьше или другую локацию. На первом этапе достаточно сделать базовые вещи — обустроить кухню и санузел, а остальной ремонт выполнять постепенно.

При этом, по словам Берещак, покупателю стоит смотреть не только на цену квартиры, но и на ее будущую ликвидность.

«Вы должны ответить себе на вопрос: для чего я покупаю или инвестирую и что я могу себе позволить», — подчеркнула она.

Детальнее смотрите в видео по ссылке:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.