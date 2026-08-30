0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сталинки могут быть дороже новостроек: сколько стоят квартиры в Киеве

Недвижимость
50
Аренда квартиры в Киеве
Аренда квартиры в Киеве, Фото: magnific
В Киеве однокомнатное жилье в сталинках в среднем стоит даже немного дороже аналогичных квартир в домах, возведенных после 2010 года. В то же время, большие квартиры в новых ЖК стоят дороже, чем в старой застройке.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.

Сколько стоит однокомнатная квартира

Как свидетельствуют данные аналитиков, среди однокомнатных квартир разница между средней стоимостью жилья в сталинках и новостройках составляет всего тысячу долларов.
В домах, построенных после 2010 года, средняя цена такого жилья составляет около 85 тыс. долларов. В сталинках аналогичная квартира стоит около 86 тыс. долларов.
Читайте также
Для сравнения, средняя стоимость однокомнатной квартиры в спецпроекте составляет около 64 тысяч долларов. В панельных домах цена достигает 48 тыс. долларов, а в хрущевках — 45 тыс. долларов.
Аналитики ЛУН отмечают, некоторые однокомнатные квартиры в дореволюционных домах могут стоить еще дороже современных аналогов, хотя таких предложений на рынке немного.

Как меняется цена двух- и трехкомнатных квартир

Двухкомнатные квартиры в новостройках стоят дороже сталинок. Средняя цена «двушки» в новостройках составляет 139 тыс. долларов, тогда как в сталинках — 110 тыс. долларов. Таким образом, разница составляет около 29 тыс. долларов.
Если говорить о трехкомнатных квартирах, то в домах после 2010 года такое жилье стоит в среднем 203 тыс. долларов, а в сталинках — 145 тыс. долларов. Разница достигает 58 тыс. долларов.
Читайте также
В то же время, самыми дорогими остаются квартиры в дореволюционных домах. Двухкомнатное жилье там в среднем стоит 159 тыс. долларов, а трехкомнатное — 223 тыс. долларов.
Панельные дома и хрущевки остаются значительно доступнее, особенно если речь идет о квартирах с двумя или тремя комнатами.

Готовые квартиры в новостройках дороже первички

Готовые квартиры в современных домах на вторичном рынке стоят дороже, чем квартиры на первичке. Стартовая цена квадратного метра в новостройках Киева составляет около 1410 долларов.
В то же время в домах, построенных после 2010 года, на вторичном рынке квадратный метр стоит примерно 1970−2060 долларов в зависимости от количества комнат.
Для однокомнатных квартир разница с первичным рынком составляет 39,7%, для двухкомнатных — 40,4%. В трехкомнатных квартирах она самая большая — 46,1%.
Ранее Finance.ua писал, что несколько миллионов гривен за однокомнатную квартиру — для многих покупателей это непосильная цена. Именно поэтому все больше внимания привлекает компактное жилье площадью 20−30 кв. м. Самые доступные смарт-квартиры на первичном рынке стартуют от $20,7 тысячи, но в популярных городах цены могут быть значительно выше.
Детальнее читайте в статье Finance.ua «Где купить квартиру, когда бюджет ограничен: самые дешевые смарт-квартиры от застройщиков».
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьКвартираЦены на квартирыКиев
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems