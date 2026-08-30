Сталинки могут быть дороже новостроек: сколько стоят квартиры в Киеве Сегодня 10:12 — Недвижимость

Аренда квартиры в Киеве, Фото: magnific

В Киеве однокомнатное жилье в сталинках в среднем стоит даже немного дороже аналогичных квартир в домах, возведенных после 2010 года. В то же время, большие квартиры в новых ЖК стоят дороже, чем в старой застройке.

Сколько стоит однокомнатная квартира

Как свидетельствуют данные аналитиков, среди однокомнатных квартир разница между средней стоимостью жилья в сталинках и новостройках составляет всего тысячу долларов.

В домах, построенных после 2010 года, средняя цена такого жилья составляет около 85 тыс. долларов. В сталинках аналогичная квартира стоит около 86 тыс. долларов.

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Для сравнения, средняя стоимость однокомнатной квартиры в спецпроекте составляет около 64 тысяч долларов. В панельных домах цена достигает 48 тыс. долларов, а в хрущевках — 45 тыс. долларов.

Аналитики ЛУН отмечают, некоторые однокомнатные квартиры в дореволюционных домах могут стоить еще дороже современных аналогов, хотя таких предложений на рынке немного.

Как меняется цена двух- и трехкомнатных квартир

Двухкомнатные квартиры в новостройках стоят дороже сталинок. Средняя цена «двушки» в новостройках составляет 139 тыс. долларов, тогда как в сталинках — 110 тыс. долларов. Таким образом, разница составляет около 29 тыс. долларов.

Если говорить о трехкомнатных квартирах, то в домах после 2010 года такое жилье стоит в среднем 203 тыс. долларов, а в сталинках — 145 тыс. долларов. Разница достигает 58 тыс. долларов.

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В то же время, самыми дорогими остаются квартиры в дореволюционных домах. Двухкомнатное жилье там в среднем стоит 159 тыс. долларов, а трехкомнатное — 223 тыс. долларов.

Панельные дома и хрущевки остаются значительно доступнее, особенно если речь идет о квартирах с двумя или тремя комнатами.

Готовые квартиры в новостройках дороже первички

Готовые квартиры в современных домах на вторичном рынке стоят дороже, чем квартиры на первичке. Стартовая цена квадратного метра в новостройках Киева составляет около 1410 долларов.

В то же время в домах, построенных после 2010 года, на вторичном рынке квадратный метр стоит примерно 1970−2060 долларов в зависимости от количества комнат.

Для однокомнатных квартир разница с первичным рынком составляет 39,7%, для двухкомнатных — 40,4%. В трехкомнатных квартирах она самая большая — 46,1%.

Ранее Finance.ua писал, что несколько миллионов гривен за однокомнатную квартиру — для многих покупателей это непосильная цена. Именно поэтому все больше внимания привлекает компактное жилье площадью 20−30 кв. м. Самые доступные смарт-квартиры на первичном рынке стартуют от $20,7 тысячи, но в популярных городах цены могут быть значительно выше.

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