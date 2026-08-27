Уничтоженное жилье можно обследовать дистанционно: как это работает Сегодня 08:31 — Недвижимость

Уничтоженный жилой дом

Владельцам уничтоженного жилья не всегда нужно ждать, пока комиссия сможет физически добраться до дома. Если объект находится в районе возможных или активных боевых действий и безопасно провести осмотр на месте невозможно, в Украине предусмотрена процедура дистанционного обследования.

Со ссылкой на Юридический советчик для ВПЛ рассказываем, в каких случаях применяется такая процедура, какие материалы могут подтвердить факт уничтожения дома и как владелец узнает результат обследования.

Когда проводят дистанционное обследование

Дистанционное обследование — это сбор, фиксация и анализ информации об уничтоженном жилье без физического доступа к объекту.

Процедура может быть применена, если жилье предварительно считается уничтоженным, расположено на территории возможных или активных боевых действий, а комиссия не имеет возможности безопасно выехать на место.

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В то же время дистанционное обследование не проводится в отношении жилья на временно оккупированных территориях.

Решение о проведении процедуры принимает специальная комиссия, создаваемая органом местного самоуправления или военной администрацией. Основанием является информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе, где состояние объекта указано как «непригодное к эксплуатации» или «уничтоженное полностью».

Какие доказательства использует комиссия

Для установления факта уничтожения могут использоваться фотографии и видео со смартфонов, цифровых камер или беспилотников, а также спутниковые снимки и другие материалы дистанционного зондирования Земли.

Комиссия оценивает все имеющиеся в совокупности материалы. Также могут учитываться документы ГСЧС, Национальной полиции и других государственных органов, информация о характеристиках дома к разрушению, свидетельства людей и аналитические данные, сформированные с помощью программных средств, в том числе технологий искусственного интеллекта.

Фотографии должны быть достаточно качественными, чтобы увидеть характер разрушений. Желательно, чтобы они включали дату, время и координаты съемки.

На изображениях должно быть видно само здание, прилегающая территория, разрушенные конструкции и признаки, по которым можно идентифицировать объект — например, адресная табличка или номер дома.

Для видео установлено требование качества не ниже Full HD. Оно должно быть без монтажа, склеивания или ускорения и показывать дом и территорию с разных ракурсов.

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Для съемки с беспилотника требуется специальное разрешение Генерального штаба ВСУ или соответствующего военного командования.

А если нужны спутниковые снимки

Владельцу уничтоженного жилья не нужно самостоятельно искать или заказывать спутниковые материалы.

При необходимости соответствующий запрос направляет уполномоченный орган в Госгеокадастр, Министерство обороны Украины или Государственное космическое агентство Украины. Ответ на такой запрос должен быть предоставлен не позднее чем за 15 календарных дней.

Спутниковые снимки должны позволять распознать признаки разрушения и содержать информацию о дате, времени и месте съемки. Ошибка определения координат не должна превышать 10 метров.

Когда владелец узнает результат

Общий срок дистанционного обследования не должен превышать 30 календарных дней с момента регистрации информационного сообщения.

После завершения процедуры комиссия в течение пяти рабочих дней составляет акт. В нем указывается один из трех выводов: факт уничтожения установлен, факт уничтожения не установлен или установить его невозможно.

Копию акта в течение трех рабочих дней после его составления присылают заявителю через портал или приложение «Дія» — при наличии технической возможности — или по электронному адресу, указанному в информационном сообщении.

Если подтвердить уничтожение не удалось, владелец может в течение 90 дней предоставить дополнительные материалы или информацию, которая может помочь установить факт уничтожения.

Акт дистанционного обследования является официальным документом, подтверждающим факт уничтожения недвижимого имущества и может использоваться, в частности, при решении вопроса о компенсации за уничтоженное жилье.

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