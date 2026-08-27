Где в Украине продают самые дешевые смарт-квартиры
Почему компактное жилье становится все более популярным
Как изменились цены на компактные квартиры
- в Ивано-Франковске — на 217%;
- в Ужгороде — на 175%;
- в Тернополе — на 167%;
- в Черновцах — на 152%;
- во Львове — на 138%;
- в Ровно и Луцке — на 100%.
Где самые дешевые смарт-квартиры в Украине
Топ-5 самых дешевых жилых комплексов со смарт-квартирами:
- ЖК «Гринвич Парк» (с. Иличанка, Одесская обл.) — от $20 736
Самое доступное предложение в подборке от застройщика Degas Group. Квартира площадью 28,8 м² стоит от $720 за м². Застройщик предлагает рассрочку под 0% сроком до 3 лет при условии первого взноса от 40%.
- Smart Club (г. Киев) — от $23 400
Самое дешевое компактное жилье в столице от частной строительной компании. Площадь варьируется от 18 м², а стоимость квадратного метра составляет от $1 300. Доступная рассрочка под 0% до 1 года с первым взносом от 50%.
- ЖК «Акварель 7» (г. Одесса) — от $25 987
Проект от застройщика «Акварель» предлагает смарт-квартиры площадью 22,5 м² по цене $1155 за м². Условия приобретения предусматривают рассрочку под 0% сроком до 17 месяцев при первом взносе от 30%.
- ЖК Dobre Misto (с. Крюковщина, Киевская обл.) — от $29 892
В пригороде столицы застройщик Feier Legacy предлагает квартиры площадью 25,65 м². Цена за квадратный метр составляет около $1165. Рассрочка предоставляется на срок до 1 года с первым взносом от 30%.
- ЖК
Vilnyi (г. Ужгород) — от $31 925
Компания Vilnyi Group предлагает смарт-жилье площадью от 25,54 м² по цене около $1250 за м². Для покупателей предусмотрена возможность рассрочки.
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