Где в Украине продают самые дешевые смарт-квартиры Сегодня 08:01 — Недвижимость

Смарт-квартира

Несколько миллионов гривен за однокомнатную квартиру — для многих покупателей это непосильная цена. Именно поэтому все большее внимание привлекает компактное жилье площадью 20−30 кв. м. Самые доступные смарт-квартиры на первичном рынке стартуют от $20,7 тысячи, но в популярных городах цены могут быть значительно выше.

Почему компактное жилье становится все более популярным

Квартиры площадью 20−30 кв. м становятся для покупателей более доступным способом приобрести собственное жилье или инвестировать в недвижимость. Ведь полноценная однокомнатная квартира в большом городе, особенно в популярном районе, может стоить несколько миллионов гривен.

На Finance.ua вы можете застраховать собственное или съемное жилье от последствий военных действий и «прилетов» 🏠 Подробности здесь.

Поэтому компактное жилье может стать вариантом для тех, кто покупает первую квартиру или не готов вкладывать в недвижимость большую сумму. В то же время «смарт"-квартира не обязательно означает дешевое жилье — меньше площадь просто позволяет снизить общий бюджет покупки.

Как изменились цены на компактные квартиры

На спрос также отразилась внутренняя миграция. Более популярны стали западные регионы и относительно безопасные города в центре Украины, где за последние пять лет цены существенно выросли.

По данным OLX Недвижимость, медианная стоимость аренды квартир площадью 20−30 кв. м увеличилась:

в Ивано-Франковске — на 217%;

в Ужгороде — на 175%;

в Тернополе — на 167%;

в Черновцах — на 152%;

во Львове — на 138%;

в Ровно и Луцке — на 100%.

Выросла и стоимость покупки компактных квартир. В частности, в Ивано-Франковске цена увеличилась примерно в четыре раза — до 1,7 млн ​​грн. В Луцке такие квартиры стоят до 1,8 млн грн, в Ровно — до 1,7 млн ​​грн, во Львове — до 2,4 млн грн, а в Хмельницком и Тернополе — до 1,4 млн грн.

Где самые дешевые смарт-квартиры в Украине

Как показал анализ рынка Finance.ua, на первичном рынке жилья Украины девелоперы предлагают компактные смарт-квартиры, стоимость которых стартует от $20,7 тыс. Стоимость квадратного метра в этом сегменте зависит от региона, площади и условий рассрочки от застройщиков.

Топ-5 самых дешевых жилых комплексов со смарт-квартирами:

ЖК «Гринвич Парк» (с. Иличанка, Одесская обл.) — от $20 736

Самое доступное предложение в подборке от застройщика Degas Group. Квартира площадью 28,8 м² стоит от $720 за м². Застройщик предлагает рассрочку под 0% сроком до 3 лет при условии первого взноса от 40%.



Smart Club (г. Киев) — от $23 400

Самое дешевое компактное жилье в столице от частной строительной компании. Площадь варьируется от 18 м², а стоимость квадратного метра составляет от $1 300. Доступная рассрочка под 0% до 1 года с первым взносом от 50%.



ЖК «Акварель 7» (г. Одесса) — от $25 987

Проект от застройщика «Акварель» предлагает смарт-квартиры площадью 22,5 м² по цене $1155 за м². Условия приобретения предусматривают рассрочку под 0% сроком до 17 месяцев при первом взносе от 30%.



ЖК Dobre Misto (с. Крюковщина, Киевская обл.) — от $29 892

В пригороде столицы застройщик Feier Legacy предлагает квартиры площадью 25,65 м². Цена за квадратный метр составляет около $1165. Рассрочка предоставляется на срок до 1 года с первым взносом от 30%.



ЖК Vilnyi (г. Ужгород) — от $31 925

Компания Vilnyi Group предлагает смарт-жилье площадью от 25,54 м² по цене около $1250 за м². Для покупателей предусмотрена возможность рассрочки.





Цены актуальны на момент подготовки статьи к публикации и могут меняться в зависимости от этажа, планировки, акций и количества доступных квартир.

Детали о ценах на смарт-квартиры, а также что следует проверять перед покупкой дешевой смарт-квартиры — читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.