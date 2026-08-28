Какую часть зарплаты молодежи придется тратить на аренду однокомнатной квартиры Сегодня 13:00 — Недвижимость

Первое социальное жилье в Украине построят в пяти городах, www.freepik.com

Аналитики проанализировали, какую часть зарплаты молодежи придется тратить на аренду однокомнатной квартиры и сколько лет понадобится, чтобы накопить на собственное жилье в разных городах Украины.

Согласно исследованию «OLX Недвижимость», которое есть в распоряжении УНИАН, для расчета использовали медианную зарплату в вакансиях, подходящих для студентов или кандидатам до 18 лет .

На июль 2026 года она составляет 29 306 грн.

«При условии, что молодой человек мог бы откладывать всю медианную зарплату в категории, а именно 29 306 грн в месяц — дольше всего накапливать на однокомнатную квартиру на вторичном рынке пришлось бы в Киеве, Львове и Ужгороде — около 10 лет. Это условный расчет, позволяющий сравнить доступность жилья между городами без учета ежедневных расходов, инфляции или изменения цен на недвижимость», — говорится в исследовании.

Около 8 лет потребовалось бы, чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Виннице и Черновцах. Еще в трех городах этот срок составляет около 7 лет — в Луцке, Ровно и Тернополе.

Шесть лет молодому человеку нужно бы накапливать на собственное жилье в Житомире, Одессе, Хмельницком, Черкассах и Ивано-Франковске. В Полтаве условный срок накопления составляет около 5 лет, в Днепре, Кропивницком и Чернигове — около 4 лет.

Еще доступнее по этому показателю жилье в Харькове, Сумах и Николаеве, где на покупку однокомнатной квартиры на вторичном рынке понадобилось бы около 3 лет накоплений. Самый короткий условный срок среди проанализированных городов — в Запорожье и Херсоне — около 2 лет.

Где молодежи доступнее арендовать «однушку»

Наибольшую часть медианной зарплаты молодежи придется тратить на аренду однокомнатной квартиры в Ужгороде — 76,4% месячного дохода. Медианная стоимость аренды составляет 22 404 грн. Почти такой же показатель во Львове — 76%, где однокомнатную квартиру предлагают в среднем за 22 248 грн в месяц.

Далее следует Ивано-Франковск, где медианная аренда составляет 17 707 грн, или около 60% зарплаты. В Киеве на аренду однокомнатной квартиры нужно потратить примерно 58% дохода — медианная ставка составляет 17 000 грн.

Около половины зарплаты потребует аренда в Черновцах, Луцке и Тернополе. В Черновцах и Луцке медианная стоимость составляет 15 000 грн., или около 51% дохода, в Тернополе — 14 800 грн, что также соответствует примерно 51% зарплаты.

В Виннице на аренду однокомнатной квартиры нужно потратить около 48% медианного дохода — аренда стоит в среднем 14 000 грн. В Одессе этот показатель составляет 44%, или 13 000 грн. в месяц, в Хмельницком — 43%, или 12 500 грн.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.