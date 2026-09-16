Гостаможслужба запустила сервис для проверки IMEI мобильного телефона
Государственная таможенная служба Украины ввела электронный сервис, с помощью которого граждане и представители бизнеса могут проверить, указан ли IMEI мобильный телефон в сведениях, представленных во время его таможенного оформления в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как проверить IMEI телефона
Для проверки достаточно ввести IMEI мобильное устройство в соответствующее поле и нажать кнопку «Искать». Система уведомит, содержатся ли сведения об указанном IMEI среди данных таможенного оформления телефонов, осуществленного начиная с 4 сентября 2026 года.
IMEI — это уникальный международный идентификатор мобильного оборудования. Узнать IMEI можно, набрав на телефоне комбинацию *#06#, а также в настройках устройства или упаковке. Если телефон поддерживает две или более SIM-карт и имеет несколько IMEI, рекомендуется проверить каждую из них.
С 4 сентября 2026 г. при ввозе в Украину и декларировании товаров по кодам 8517 13 00 00 и 8517 14 00 00 согласно УКТ ВЭД представляются сведения об IMEI каждого устройства.
Кому может быть полезен сервис
Новый сервис позволяет:
- покупателям — проверить телефон перед приобретением;
- продавцам и импортерам — подтвердить наличие сведений об IMEI в данных таможенного оформления;
- государственным органам получить дополнительный источник информации для выявления рисков незаконного ввоза и обращения мобильного оборудования.
Что именно проверяет сервис
Сервис показывает только наличие IMEI в ведомостях таможенного оформления. Он не предназначен для проверки:
- подлинности устройства;
- гарантийного статуса;
- блокировка телефона оператором;
- нахождение мобильного оборудования в перечне похищенных.
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