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Гостаможслужба запустила сервис для проверки IMEI мобильного телефона

Казна и Политика
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Сервис показывает только наличие IMEI в сведениях таможенного оформления
Сервис показывает только наличие IMEI в сведениях таможенного оформления
Государственная таможенная служба Украины ввела электронный сервис, с помощью которого граждане и представители бизнеса могут проверить, указан ли IMEI мобильный телефон в сведениях, представленных во время его таможенного оформления в Украине.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как проверить IMEI телефона

Для проверки достаточно ввести IMEI мобильное устройство в соответствующее поле и нажать кнопку «Искать». Система уведомит, содержатся ли сведения об указанном IMEI среди данных таможенного оформления телефонов, осуществленного начиная с 4 сентября 2026 года.
IMEI — это уникальный международный идентификатор мобильного оборудования. Узнать IMEI можно, набрав на телефоне комбинацию *#06#, а также в настройках устройства или упаковке. Если телефон поддерживает две или более SIM-карт и имеет несколько IMEI, рекомендуется проверить каждую из них.
С 4 сентября 2026 г. при ввозе в Украину и декларировании товаров по кодам 8517 13 00 00 и 8517 14 00 00 согласно УКТ ВЭД представляются сведения об IMEI каждого устройства.

Кому может быть полезен сервис

Новый сервис позволяет:
  • покупателям — проверить телефон перед приобретением;
  • продавцам и импортерам — подтвердить наличие сведений об IMEI в данных таможенного оформления;
  • государственным органам получить дополнительный источник информации для выявления рисков незаконного ввоза и обращения мобильного оборудования.

Что именно проверяет сервис

Сервис показывает только наличие IMEI в ведомостях таможенного оформления. Он не предназначен для проверки:
  • подлинности устройства;
  • гарантийного статуса;
  • блокировка телефона оператором;
  • нахождение мобильного оборудования в перечне похищенных.
По материалам:
Finance.ua
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