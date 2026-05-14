Забронированных могут обязать работать на критической инфраструктуре или служить в резерве — законопроект
75
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15237, предусматривающий новые подходы к механизму бронирования военнообязанных.
Целью законопроекта является законодательное урегулирование вопроса обеспечения справедливости механизма бронирования и привлечения забронированных лиц к участию в обороне для повышения доверия к государству, уменьшения коррупционных рисков и поддержания боеспособности сил обороны Украины.
Что предусматривает законопроект
В документе говорится, что государство должно установить четкие и одинаковые для всех правила бронирования. Категории лиц, имеющих право на бронирование, основания для предоставления и предельные сроки предлагают определять исключительно законом.
Также законопроект предусматривает:
запрет бессрочного бронирования;
регулярный пересмотр бронирования на соответствие установленным требованиям;
создание Реестра забронированных лиц;
обезличивание персональных данных в реестре.
Одно из ключевых положений законопроекта касается участия забронированных лиц в обороне государства.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Украине остаются в силе действующие правила бронирования работников критически важных предприятий, а информация о возможной отмене брони для большинства компаний не соответствует действительности.
Директор Департамента экономики, безопасности и обороны министерства Сергей Сметанко сообщил, что продолжается работа по совершенствованию механизма бронирования через «Дію». Минэкономики и Минобороны прорабатывают несколько моделей, а согласованное решение ожидается уже в июне. Также бизнес еще раз обратил внимание на возможность корректировки подходов к бронированию компаний, фактически работающих в прифронтовых регионах, хотя зарегистрированы не там.
Ранее народный депутат Юрий Здебский также заявлял, что в Украине могут пересмотреть подходы к бронированию военнообязанных мужчин, а также к предоставлению отсрочек от мобилизации. По его мнению, забронированными должны остаться работники критической инфраструктуры, сельскохозяйственного сектора и аграрии, они важны для функционирования страны в условиях войны.
Со своей стороны, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский предлагал изменить подход к бронированию: бизнес сможет оставить ключевых работников, если поможет привлечь новых людей в армию.