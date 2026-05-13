У Раді пояснили, чи залишать бронювання лише для оборонних підприємств Вчора 09:45

Чинна система бронювання продовжує працювати

В Україні продовжують діяти чинні правила бронювання працівників критично важливих підприємств, а інформація про можливе скасування броні для більшості компаній не відповідає дійсності.

Про це заявила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк в ефірі «Вечір.Live», передає 24 Канал.

За словами Шуляк, інформація про те, що бронювання залишать лише для працівників оборонно-промислового комплексу, є неправдивою.

Вона пояснила, що підприємства критичної інфраструктури й надалі матимуть право бронювати працівників, оскільки забезпечують функціонування держави та базові потреби населення.

Система бронювання продовжує працювати

За словами депутатки, без фахівців цивільних галузей країна не зможе виконувати значний обсяг критично важливих завдань.

Шуляк також наголосила, що чинна система бронювання продовжує працювати, а підприємства, які мають статус критично важливих, зберігають свої права.

Звідки взялися чутки

Днями у Верховній Раді заговорили не лише про посилення контролю, а й про можливе скорочення кількості підприємств, які мають статус критично важливих. Мова йде про зменшення кількості критично важливих підприємств на 10−20%. Про це розповів нардеп Руслан Горбенко в інтерв’ю виданню «Телеграф».

За словами депутата, підхід до бронювання мають переглянути з урахуванням двох ключових факторів — потреб армії та економіки. З одного боку, бізнес має працювати і наповнювати бюджет. З іншого — система не повинна використовуватись формально.

Нардеп говорить, що зараз частина підприємств отримує статус, але не демонструє відповідної економічної ефективності. Йдеться, зокрема, про ситуації, коли:

кількість працівників зростає, а виробництво — ні;

бізнес формально відповідає критеріям, але фактично не є критичним;



бронювання використовується як інструмент уникнення мобілізації.



Саме тому держава поступово переходить від масового надання статусів до їх перевірки. За словами Горбенка, перевірки підприємств із бронюванням уже відбуваються. До них залучають не лише представників ТЦК, а й співробітників СБУ — щоб мінімізувати корупційні ризики.

Окремий акцент роблять на оборонно-промисловому комплексі, де деякі підприємства мають 100% бронювання працівників.

Нагадаємо, раніше народний депутат Юрій Здебський також заявляв , що в Україні можуть переглянути підходи до бронювання військовозобов’язаних чоловіків, а також до надання відстрочок від мобілізації. На його думку, заброньованими мають залишитися працівники критичної інфраструктури, сільськогосподарського сектору та аграрії, адже вони важливі для функціонування країни в умовах війни.

Зі свого боку член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський пропонував змінити підхід до бронювання: бізнес зможе залишити ключових працівників, якщо допоможе залучити нових людей до війська.

