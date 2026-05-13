У «Дії» спростили процес перебронювання працівників ОПК та критично важливих підприємств Вчора 15:40 — Особисті фінанси

Підприємства оборонно-промислового комплексу та компанії, критично важливі для забезпечення потреб ЗСУ, тепер можуть продовжити бронювання працівників, які усунули розбіжності у військовому обліку, упродовж 24 годин.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Оновлений функціонал доступний для працівників, яких раніше забронювали на 45 днів для врегулювання їхнього статусу. Якщо протягом цього періоду облікові дані були виправлені, підприємство може одразу подати заяву на продовження бронювання без анулювання попереднього статусу.

Як отримати послугу

Під час оформлення потрібно:

перевірити інформацію про юридичну особу;

у блоці «Категорія працівників» обрати пункт «Працівники з порушенням військового обліку» та вказати актуальну категорію після продовження бронювання, якщо підприємство має кілька категорій;

внести дані працівника;

перевірити інформацію та підписати заяву КЕП.

Якщо заяву подає уповноважена особа, документ додатково має засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у ЄДР.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що в ЗМІ почала активно поширюватися інформація про можливе скасування бронювання для підприємств, які не працюють безпосередньо на оборонно-промисловий комплекс. Однак у Верховній Раді запевняють, що нинішня система продовжить діяти. «Інформація про те, що бронювання залишать лише для працівників оборонно-промислового комплексу, є неправдивою», — наголосила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

Також ми розповідали , що на порталі «Дія» з’явилася можливість завчасно продовжувати бронювання працівників, які не мають порушень правил військового обліку. Раніше для цього спочатку потрібно було скасувати бронювання, після чого підприємство могло подати нову заяву лише з затримкою до 72 годин. У цей час статус працівника переривався. Тепер процес відбувається без пауз і займає до 24 годин.

