У «Дії» дозволили продовжувати бронювання без попереднього анулювання Сьогодні 15:22

Бронювання на порталі Дія

На порталі «Дія» з’явилася можливість завчасно продовжувати бронювання працівників, які не мають порушень правил військового обліку.

Раніше для цього спочатку потрібно було скасувати бронювання, після чого підприємство могло подати нову заяву лише з затримкою до 72 годин. У цей час статус працівника переривався. Тепер процес відбувається без пауз і займає до 24 годин.

Про це йдеться на сайті «Дії».

Хто може скористатися

Послуга доступна для юридичних осіб та їхніх філій. Заяву може подати керівник чи підписант за ЄДР або уповноважена особа. Переконайтесь, що ЄДРПОУ компанії внесений до Єдиного переліку.

Як це працює

Якщо орган, що надав критичність компанії, і роль працівника не змінилися, перебронювання відбувається без анулювання:

авторизуйтеся на порталі Дія як керівник чи підписант або уповноважена особа;

оберіть послугу Продовження бронювання працівників;

перевірте автоматично завантажені дані про вашу компанію;

оберіть осіб, яким необхідно продовжити бронювання, та внесіть їхні дані;

перевірте сформовану заяву й підпишіть її КЕПом.

з 13 березня на порталі «Дія» запрацювала можливість для підприємств оборонно-промислового комплексу та критично важливих компаній бронювати працівників навіть у разі наявності порушень у військовому обліку.

Також раніше ми повідомляли , що уряд розширив критерії визначення підприємств критично важливими. Тепер до них зможуть відносити компанії, які працюють за контрактами з військовими, зокрема перевозять військові вантажі, ремонтують і обслуговують зброю, боєприпаси, техніку, а також закуповують оборонні товари.

