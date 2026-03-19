У «Дії» дозволили продовжувати бронювання без попереднього анулювання

Бронювання на порталі Дія
На порталі «Дія» з’явилася можливість завчасно продовжувати бронювання працівників, які не мають порушень правил військового обліку.
Раніше для цього спочатку потрібно було скасувати бронювання, після чого підприємство могло подати нову заяву лише з затримкою до 72 годин. У цей час статус працівника переривався. Тепер процес відбувається без пауз і займає до 24 годин.
Про це йдеться на сайті «Дії».

Хто може скористатися

Послуга доступна для юридичних осіб та їхніх філій. Заяву може подати керівник чи підписант за ЄДР або уповноважена особа. Переконайтесь, що ЄДРПОУ компанії внесений до Єдиного переліку.
Як це працює

Якщо орган, що надав критичність компанії, і роль працівника не змінилися, перебронювання відбувається без анулювання:
  • авторизуйтеся на порталі Дія як керівник чи підписант або уповноважена особа;
  • оберіть послугу Продовження бронювання працівників;
  • перевірте автоматично завантажені дані про вашу компанію;
  • оберіть осіб, яким необхідно продовжити бронювання, та внесіть їхні дані;
  • перевірте сформовану заяву й підпишіть її КЕПом.
Як писав Finance.ua, з 13 березня на порталі «Дія» запрацювала можливість для підприємств оборонно-промислового комплексу та критично важливих компаній бронювати працівників навіть у разі наявності порушень у військовому обліку.
Також раніше ми повідомляли, що уряд розширив критерії визначення підприємств критично важливими. Тепер до них зможуть відносити компанії, які працюють за контрактами з військовими, зокрема перевозять військові вантажі, ремонтують і обслуговують зброю, боєприпаси, техніку, а також закуповують оборонні товари.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
