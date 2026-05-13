ТОП-10 виробників «кондитерки» в Україні за доходами (інфографіка)

«Бачимо: відбулося зростання більш ніж у два рази за 5 років, в середньому на близько 20% щороку. Прибуток галузі зростав ще активніше. У 2021 році він становив 3,1 млрд грн, а у 2025-му — вже 8,6 млрд грн, що означає приріст майже втричі за п’ять років», — зазначають аналітики.
Скільки компаній працює на ринку
Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 272 компанії, що працюють у сфері виробництва какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів.
Із них 17 мають іноземних бенефіціарних власників, однак іноземний капітал не домінує.
136 із 272 зареєстрованих виробників завершили 2025 рік із позитивним фінансовим результатом, 41 — з від’ємним.
«Сам факт наявності обтяжень не означає проблем у діяльності компанії — це поширена практика для залучення фінансування, кредитування або забезпечення виконання фінансових зобов’язань», — пояснюють аналітики.
Найбільше тендерів у 2025 році виграла дніпровська «Майстерня солодких подарунків» (MSP). Компанія отримала 76 контрактів на загальну суму 22 млн грн. Її дохід за рік склав 28 млн грн, а прибуток — 255 тис. грн.
На галузь впливає зростання цін на какао
У 2023−2025 роках світовий ринок какао пережив цінове потрясіння через неврожаї в країнах Африки, які забезпечують близько 60% світового виробництва какао-бобів.
Оскільки Україна повністю залежить від імпорту какао-сировини, подорожчання на світовому ринку безпосередньо впливає на витрати вітчизняних виробників.