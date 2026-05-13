ТОП-10 виробників «кондитерки» в Україні за доходами (інфографіка) Вчора 15:03

Кондитерські вироби

У 2025 році сукупний дохід виробників кондитерської продукції в Україні зріс до 75,2 млрд грн. Це більш ніж удвічі більше, ніж у 2021 році, коли показник складав 35,5 млрд грн.

За даними Vkursi Market BI , навіть в умовах війни в Україні зберігається стабільний внутрішній попит на кондитерські вироби.

«Бачимо: відбулося зростання більш ніж у два рази за 5 років, в середньому на близько 20% щороку. Прибуток галузі зростав ще активніше. У 2021 році він становив 3,1 млрд грн, а у 2025-му — вже 8,6 млрд грн, що означає приріст майже втричі за п’ять років», — зазначають аналітики.

Скільки компаній працює на ринку

Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 272 компанії, що працюють у сфері виробництва какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів.

Із них 17 мають іноземних бенефіціарних власників, однак іноземний капітал не домінує.

136 із 272 зареєстрованих виробників завершили 2025 рік із позитивним фінансовим результатом, 41 — з від’ємним.

Читайте також ТОП-10 найбагатших бізнесменів України

Хто отримав найбільший прибуток

Єдиною компанією, яка у 2025 році отримала мільярдний прибуток, стало ДП «Кондитерська корпорація «Рошен». Її чистий прибуток склав 7,9 млрд грн.

До десятки найприбутковіших виробників увійшли:

ДП «Кондитерська корпорація «Рошен» — 7,9 млрд грн; ТОВ «АВК Конфекшінері» — 178,9 млн грн; ПП «Укркорн» — 61,6 млн грн; ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика» — 58,6 млн грн; ТОВ «ІТС Вілтон» — 57,9 млн грн; ТОВ «Риф» — 54,8 млн грн; ТОВ «Малбі Фудс» — 50 млн грн; ТОВ «Сідвелс» — 37,2 млн грн; ТОВ «Родина КМ» — 34,3 млн грн; ТОВ «Домінік Ко» — 30 млн грн.

Понад 90% усього прибутку галузі сформували дві структури, пов’язані з бізнесом Петра Порошенка:

ДП «Кондитерська корпорація «Рошен»;

ПрАТ «Вінницька кондитерська фабрика».

Сукупно вони заробили 7,95 млрд грн.

Боргове навантаження та держтендери

Чотири компанії з десятки мають зареєстровані обтяження.

Найбільше — у ТОВ «Малбі Фудс», яке має 26 діючих обтяжень на загальну суму 5,7 млрд грн. Також:

ТОВ «Риф» — 9 обтяжень на 900 млн грн;

ТОВ «ІТС Вілтон» — 4 обтяження на 400 млн грн;

ТОВ «Родина КМ» — 1 обтяження на 3 млн грн.

«Сам факт наявності обтяжень не означає проблем у діяльності компанії — це поширена практика для залучення фінансування, кредитування або забезпечення виконання фінансових зобов’язань», — пояснюють аналітики.

Найбільше тендерів у 2025 році виграла дніпровська «Майстерня солодких подарунків» (MSP). Компанія отримала 76 контрактів на загальну суму 22 млн грн. Її дохід за рік склав 28 млн грн, а прибуток — 255 тис. грн.

На галузь впливає зростання цін на какао

У 2023−2025 роках світовий ринок какао пережив цінове потрясіння через неврожаї в країнах Африки, які забезпечують близько 60% світового виробництва какао-бобів.

Оскільки Україна повністю залежить від імпорту какао-сировини, подорожчання на світовому ринку безпосередньо впливає на витрати вітчизняних виробників.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.