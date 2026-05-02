ТОП-10 найбагатших бізнесменів України Сьогодні 09:20

Рейтинг бізнесменів України

Наразі в Україні нараховується 74 тисячі бізнесменів, які мають дохід від 10 млн грн на рік та вчасно подають фінансову звітність. Переважна більшість з них — 72% — чоловіки. До трійки найбагатших бізнесменів України потрапили Рінат Ахметов, Віталій Антонов та Андрій Веревський.

За рік рейтинг зріс: 9 122 учасники вибули, водночас 15 450 додались. Чистий приріст рейтингу склав 6 328 бізнесменів.

Змінилися й позиції, на своїх місцях утримався лише 21 учасник. Водночас 37% бізнесменів піднялися у рейтингу, а 42% — навпаки, втратили позиції.

Де в Україні зареєстровано найбільше бізнесменів

Майже чверть усіх бізнесменів зареєстровані у Києві — 16 230. Наслідує Дніпропетровщина (7 204 бізнесмени) та Львівщина (5 878).

Разом на ці 3 регіони припадає близько 40% усього великого бізнесу країни.

Географія бізнесменів в Україні, Інфографіка: Опендатабот

Більшість працює у «середньому» сегменті великого бізнесу: 79% мають дохід від 10 до 100 млн грн.

Ще 19% генерують від 100 млн до 1 млрд грн, і лише 2% — це справжні гіганти з обігом понад 1 млрд грн.

Дохід компаній-учасників рейтингу, Інфографіка: Опендатабот

«Вхідний квиток» до сотні найбагатших бізнесменів країни зріс до 9,96 млрд грн у 2025 році. Це на 11% більше, ніж у 2024 році. Аби потрапити до топ-1000, потрібно щонайменше 1,5 млрд грн доходу компаній.

Рейтинг бізнесменів України

Абсолютним лідером залишається Рінат Ахметов із доходом компаній понад 843 млрд грн.

Друге і третє місця займають Віталій Антонов (164 млрд грн) та Андрій Веревський (149,7 млрд грн).

До ТОП-10 найбагатших бізнесменів увійшли:

Рінат Ахметов — 843,18 мільярда гривень (залишився на 1 місці); Віталій Антонов — 164,21 мільярда гривень (залишився на 2 місці); Андрій Веревський — 149,77 мільярда гривень (піднявся з 6 місця); Юрій Косюк — 131,31 мільярда гривень (опустився з 3 місця); Арі Вебер — 114,08 мільярда гривень (опустився з 4 місця); Володимир Костельман — 94,09 мільярда гривень (опустився з 5 місця); Олексій Порошенко — 75,14 мільярда гривень (піднявся з 8 місця); Андрій Губський — 71,8 мільярда гривень (опустився з 7 місця); Дмитро Фірташ — 58,47 мільярда гривень (залишився на 9 місці); Світлана Івахів — 46,85 мільярда гривень (піднялася з 11 місця).

69 власників бізнесу із сотні кращих прописані в Україні. Також у переліку є представники Кіпру (7%), США та Великої Британії (по 5%), Швейцарії (4%) та інших країн, включаючи ОАЕ, Німеччину і Монако.

ТОП-100 українських бізнесменів, Інфографіка: Опендатабот

