0 800 307 555
укр
ТОП-10 найбагатших бізнесменів України

128
Рейтинг бізнесменів України, Фото: magnific
Наразі в Україні нараховується 74 тисячі бізнесменів, які мають дохід від 10 млн грн на рік та вчасно подають фінансову звітність. Переважна більшість з них — 72% — чоловіки. До трійки найбагатших бізнесменів України потрапили Рінат Ахметов, Віталій Антонов та Андрій Веревський.
Про це свідчать дані «Опендатабот».
За рік рейтинг зріс: 9 122 учасники вибули, водночас 15 450 додались. Чистий приріст рейтингу склав 6 328 бізнесменів.
Змінилися й позиції, на своїх місцях утримався лише 21 учасник. Водночас 37% бізнесменів піднялися у рейтингу, а 42% — навпаки, втратили позиції.

Де в Україні зареєстровано найбільше бізнесменів

Майже чверть усіх бізнесменів зареєстровані у Києві — 16 230. Наслідує Дніпропетровщина (7 204 бізнесмени) та Львівщина (5 878).
Разом на ці 3 регіони припадає близько 40% усього великого бізнесу країни.
Географія бізнесменів в Україні, Інфографіка: Опендатабот
Більшість працює у «середньому» сегменті великого бізнесу: 79% мають дохід від 10 до 100 млн грн.
Ще 19% генерують від 100 млн до 1 млрд грн, і лише 2% — це справжні гіганти з обігом понад 1 млрд грн.
Дохід компаній-учасників рейтингу, Інфографіка: Опендатабот
«Вхідний квиток» до сотні найбагатших бізнесменів країни зріс до 9,96 млрд грн у 2025 році. Це на 11% більше, ніж у 2024 році. Аби потрапити до топ-1000, потрібно щонайменше 1,5 млрд грн доходу компаній.

Абсолютним лідером залишається Рінат Ахметов із доходом компаній понад 843 млрд грн.
Друге і третє місця займають Віталій Антонов (164 млрд грн) та Андрій Веревський (149,7 млрд грн).
До ТОП-10 найбагатших бізнесменів увійшли:
  1. Рінат Ахметов — 843,18 мільярда гривень (залишився на 1 місці);
  2. Віталій Антонов — 164,21 мільярда гривень (залишився на 2 місці);
  3. Андрій Веревський — 149,77 мільярда гривень (піднявся з 6 місця);
  4. Юрій Косюк — 131,31 мільярда гривень (опустився з 3 місця);
  5. Арі Вебер — 114,08 мільярда гривень (опустився з 4 місця);
  6. Володимир Костельман — 94,09 мільярда гривень (опустився з 5 місця);
  7. Олексій Порошенко — 75,14 мільярда гривень (піднявся з 8 місця);
  8. Андрій Губський — 71,8 мільярда гривень (опустився з 7 місця);
  9. Дмитро Фірташ — 58,47 мільярда гривень (залишився на 9 місці);
  10. Світлана Івахів — 46,85 мільярда гривень (піднялася з 11 місця).
69 власників бізнесу із сотні кращих прописані в Україні. Також у переліку є представники Кіпру (7%), США та Великої Британії (по 5%), Швейцарії (4%) та інших країн, включаючи ОАЕ, Німеччину і Монако.
ТОП-100 українських бізнесменів, Інфографіка: Опендатабот
До цього Finance.ua зазначав, що у 2026 році найбільшим роботодавцем в Україні визнано «Укрзалізницю». До трійки лідерів також увійшли «АТБ» та Газмережі України.
За матеріалами:
Finance.ua
Бізнес
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems