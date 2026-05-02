Від ароматизаторника до подинника: Служба зайнятості розповіла про рідкісні професії в Україні Сьогодні 10:17

Незвичні професії у Службі зайнятості: водневик, трансфузіолог та подинник

На українському ринку праці є близько 9 тисяч різноманітних напрямів для працевлаштування. Поряд із добре відомими професіями існують і менш поширені спеціальності.

У Державній службі зайнятості розповіли про маловідомі професії в Україні.

Ароматизаторник

Це працівник, який зберігає, транспортує та дбає про цілісність пакувань ароматичних речовин, що використовуються у парфумерії та харчовій промисловості.

Хоча розробкою запахів займаються флейвористи та парфумери, саме ароматизаторник відповідає за технічну частину процесу.

Для такої роботи не потрібно мати спеціалізовану освіту, а навчання можна пройти прямо на виробництві.

Водневик

Водневик працює з обладнанням для виробництва, стиснення та зберігання водню. Результати роботи такого працівника потім використовуються як хімічна сировина для виробництва добрив, метанолу чи очищення нафтопродуктів.

Найчастіше треба мати вищу освіту за інженерними спеціальностями, щоб працювати водневиком.

Трансфузіолог

Це лікар, який займається переливанням крові, її компонентами та лікуванням захворювань крові. Такі спеціалісти належать до професіоналів в галузі лікувальної справи, а отже мусять мати вищу медичну освіту.

Інокуляторник

Фахівець, який вводить мікроорганізми, віруси чи клітини у живильні середовища чи організми. Це дуже важлива професія в медицині, мікробіології та ветеринарії. У сільському господарстві такий спеціаліст потрібен для обробки насіння та підвищення врожайності.

Подинник

Такий фахівець працює з автоматизованими або напівавтоматизованими машинами для обробки скла, а також обслуговує печі. У деяких випадках він може контролювати замішування сировини.

Для цієї професії зазвичай потрібна професійно-технічна освіта, хоча іноді підготовка відбувається безпосередньо на виробництві.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.