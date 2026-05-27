Механизм действий после вражеских атак: три ключевых инструмента поддержки бизнеса Сегодня 10:23 — Казна и Политика

Алгоритм действий и государственные программы, позволяющие оперативно возобновлять работу пострадавших в результате вражеских ракетных атак предприятий Киева и Киевской области, компенсировать убытки и сохранять рабочие места.

Об этом пишет Минэкономики

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий рассказал о 3 ключевых инструментах поддержки бизнеса.

Гранты на восстановление производственных предприятий. Украинские производители в сфере перерабатывающей промышленности могут получить до 16 млн грн, а государство покрывает до 80% стоимости проекта.

Государственная программа компенсации потерь от военных рисков. Предусматривает компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество до 30 млн грн, а также частичное покрытие расходов на страхование военных рисков — до 3 млн грн.

«Точка опоры» для предприятий, вынужденных временно остановить работу из-за обстрелов.

Предусмотрена компенсация части зарплат работников и ЕСВ в период простоя или релокации предприятия.

«Для Киева и Киевской области уже наработан четкий алгоритм действий для предприятий, пострадавших в результате вражеских атак. Наша задача — чтобы каждый предприниматель знал, куда обращаться, как быстро получить помощь и какие государственные инструменты уже работают для восстановления экономической активности. Государство готово поддерживать бизнес даже в самых сложных условиях», — подчеркнул Тарас Высоцкий.

Также замминистра призвал представителей военных администраций максимально распространять информацию о доступных программах поддержки среди бизнеса и помогать предприятиям в подготовке заявок.

Алгоритм действий для предприятий Киева, пострадавших от атак

Алгоритм действий для пострадавших от атак предприятий Киевской области.

