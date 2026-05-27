0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Механизм действий после вражеских атак: три ключевых инструмента поддержки бизнеса

Казна и Политика
32
Механизм действий после вражеских атак: три ключевых инструмента поддержки бизнеса
Механизм действий после вражеских атак: три ключевых инструмента поддержки бизнеса
Алгоритм действий и государственные программы, позволяющие оперативно возобновлять работу пострадавших в результате вражеских ракетных атак предприятий Киева и Киевской области, компенсировать убытки и сохранять рабочие места.
Об этом пишет Минэкономики.
Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий рассказал о 3 ключевых инструментах поддержки бизнеса.
Гранты на восстановление производственных предприятий. Украинские производители в сфере перерабатывающей промышленности могут получить до 16 млн грн, а государство покрывает до 80% стоимости проекта.
Государственная программа компенсации потерь от военных рисков. Предусматривает компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество до 30 млн грн, а также частичное покрытие расходов на страхование военных рисков — до 3 млн грн.
«Точка опоры» для предприятий, вынужденных временно остановить работу из-за обстрелов.
Предусмотрена компенсация части зарплат работников и ЕСВ в период простоя или релокации предприятия.
«Для Киева и Киевской области уже наработан четкий алгоритм действий для предприятий, пострадавших в результате вражеских атак. Наша задача — чтобы каждый предприниматель знал, куда обращаться, как быстро получить помощь и какие государственные инструменты уже работают для восстановления экономической активности. Государство готово поддерживать бизнес даже в самых сложных условиях», — подчеркнул Тарас Высоцкий.
Также замминистра призвал представителей военных администраций максимально распространять информацию о доступных программах поддержки среди бизнеса и помогать предприятиям в подготовке заявок.
Алгоритм действий для предприятий Киева, пострадавших от атак, здесь.
Алгоритм действий для пострадавших от атак предприятий Киевской области здесь.
По материалам:
Finance.ua
Бизнес
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems