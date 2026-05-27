Миссия МВФ начала работу в Киеве: что будут проверять Сегодня 11:07 — Казна и Политика

Миссия МВФ проведет серию встреч и переговоров с представителями украинских властей

В среду, 27 мая, в Киеве приступила к работе миссия Международного валютного фонда. Визит продлится ориентировочно до 2−3 июня.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Что будет оценивать миссия МВФ

Миссия МВФ проведет серию встреч и переговоров с представителями украинских властей и другими участниками процесса для оценки выполнения Украиной условий программы сотрудничества.

Как пояснил Железняк, обычно такие визиты проходят примерно за месяц до заседания совета директоров МВФ, на котором принимают решение о выделении очередного транша финансирования. Следующее заседание совета фонда запланировано на конец июня.

По итогам работы миссии стороны должны достичь предварительной договоренности по дальнейшим шагам, оценить выполнение действующей программы и согласовать новые структурные маяки и изменения предыдущих параметров.

Проблемы с выполнением маяков

Народный депутат отметил, что нынешний пересмотр программы может стать сложнее для Украины из-за невыполнения ряда структурных маяков.

«Все остальные миссии заканчивались рекомендацией выделить транш. Эта может стать неприятным исключением, поскольку по состоянию на сейчас у нас есть куча проваленных маяков. Не только посылки. Еще не принято налогообложение электронных платформ, есть проблемы с Энергоатомом, есть разрыв финансирования из-за того, что и маяки по Всемирному банку и ЕС завалены», — отметил нардеп.

В МВФ подтвердили начало работы миссии

«Миссия МВФ во главе с Гевином Греем начинает сегодня встречи с представителями власти Украины и другими партнерами в контексте первого пересмотра программы расширенного финансирования и консультаций 2026 года по статье IV соглашений МВФ», — заявила постоянный представитель МВФ в Украине Пришила Тофано.

Дискуссии будут фокусироваться на макроэкономической политике и ключевых структурных реформах.

Миссия МВФ приехала в Киев для первого пересмотра новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF на 8,1 млрд долларов.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Верховная Рада Украины не поддержала изменения в Таможенный кодекс относительно налогообложения международных посылок. Речь идет о поправках к законопроекту № 12360, которые предусматривали отмену льготного порога для посылок стоимостью до 150 евро. Народные депутаты не смогли даже направить документ на повторное второе чтение. За соответствующее решение проголосовали 222 парламентария при минимально необходимых 226 голосах. В результате законопроект был отклонен.

