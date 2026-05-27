Курс на ЕС и прозрачное отстраивание: Рада приняла евроинтеграционный закон о публичных закупках

Казна и Политика
Положения законопроекта направлены на формирование современной, прозрачной, конкурентной и эффективной системы публичных закупок
Верховная Рада приняла закон «О публичных закупках», предусматривающий комплексное обновление системы публичных закупок с учетом европейских стандартов и требований интеграции в Европейский Союз.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины.
Отмечается, что принятый закон — один из ключевых евроинтеграционных актов и важной составляющей переговорного процесса по вступлению в Украину членства в Европейском Союзе.
«Его положения направлены на имплементацию европейских стандартов в сфере публичных закупок, дальнейшее приближение национального законодательства к праву Европейского Союза и гармонизацию законодательства Украины с правом ЕС», — говорится в сообщении.

Цель закона

Закон должен стать действенным инструментом экономии бюджетных ресурсов, усиления доверия международных партнеров и повышения эффективности использования государственных средств.
Документ также будет способствовать укреплению позиций Украины в переговорах по вступлению в Европейский Союз.

Что предусматривает документ

Положения законопроекта направлены на формирование современной, прозрачной, конкурентной и эффективной системы публичных закупок, отвечающей потребностям государства в условиях военного положения, послевоенного отстраивания Украины, а также международным обязательствам нашего государства.
Принятый закон является не только техническим пересмотром процедур, но и стратегическим шагом в направлении экономической прозрачности, подотчетности и последующей интеграции Украины в европейское пространство.

Процесс восстановления Украины

Особое значение закон имеет для процесса восстановления Украины после последствий полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации, поскольку именно через механизмы публичных закупок будет проходить значительный объем государственных и международных денежных средств.
Поэтому важно, чтобы эти деньги использовались прозрачно, конкурентно и эффективно.
Принятый закон представляет собой системный базовый акт, который закладывает современные правовые основы функционирования сферы публичных закупок и одновременно является составной частью дальнейшего процесса гармонизации законодательства Украины с правом Европейского Союза.
По материалам:
Finance.ua
ЗаконопроектыГосзакупки
