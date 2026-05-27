Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ

Налогообложение международных посылок, которое Верховная Рада не поддержала 26 мая, является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. От выполнения этих договоренностей зависит дальнейшее международное финансирование страны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в комментарии РБК-Украина.
Важность налогообложения посылок
В министерстве подчеркнули, что налогообложение международных почтовых и экспресс-отправлений является важным финансово-экономическим решением для Украины.
«Речь идет, прежде всего, о создании конкурентных условий для украинского бизнеса, а также о детенизации экономики, дополнительном ресурсе для государственного бюджета и гармонизации законодательства с подходами ЕС», — отметили в Минфине.
Также в ведомстве напомнили, что этот вопрос входит в программу сотрудничества Украины с МВФ.
«Последовательное выполнение договоренностей позволяет сохранять доверие международных партнеров и обеспечивает международное финансирование, в частности, бюджетную часть пакета поддержки Ukraine Support Loan от ЕС на 2026−2027 годы», — заявили в министерстве.
Поэтому министерство планирует продолжить работу с народными депутатами, профильными комитетами и бизнес-сообществом для дальнейшей проработки и реализации этого решения.
Рада не поддержала законопроект
26 мая Верховная Рада Украины не поддержала изменения в Таможенный кодекс по налогообложению международных посылок. Речь идет о правках к законопроекту № 12360, которые предусматривали отмену льготного порога для посылок стоимостью до 150 евро.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что депутаты не смогли даже направить документ на повторное второе чтение. За соответствующее решение проголосовали 222 парламентария при минимально необходимых 226 голосах. В результате законопроект был отклонен.
Документ предлагал ввести налогообложение всех международных посылок независимо от их стоимости. Отправления стоимостью до 150 евро освобождены от уплаты НДС и пошлины.
В согласованном с МВФ варианте законопроекта предлагалось:
оставить льготный режим только для некоммерческих посылок до 45 евро;
не взимать НДС и пошлину с таких отправок;
для посылок до 150 евро ввести НДС в размере 20%;
для посылок дороже 150 евро применять НДС и 10% пошлины на сумму превышения лимита.