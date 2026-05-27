0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ

Казна и Политика
33
Налогообложение международных почтовых и экспресс-отправлений является важным финансово-экономическим решением для Украины.
Налогообложение международных почтовых и экспресс-отправлений является важным финансово-экономическим решением для Украины.
Налогообложение международных посылок, которое Верховная Рада не поддержала 26 мая, является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. От выполнения этих договоренностей зависит дальнейшее международное финансирование страны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в комментарии РБК-Украина.

Важность налогообложения посылок

В министерстве подчеркнули, что налогообложение международных почтовых и экспресс-отправлений является важным финансово-экономическим решением для Украины.
«Речь идет, прежде всего, о создании конкурентных условий для украинского бизнеса, а также о детенизации экономики, дополнительном ресурсе для государственного бюджета и гармонизации законодательства с подходами ЕС», — отметили в Минфине.
Также в ведомстве напомнили, что этот вопрос входит в программу сотрудничества Украины с МВФ.
Читайте также
«Последовательное выполнение договоренностей позволяет сохранять доверие международных партнеров и обеспечивает международное финансирование, в частности, бюджетную часть пакета поддержки Ukraine Support Loan от ЕС на 2026−2027 годы», — заявили в министерстве.
Поэтому министерство планирует продолжить работу с народными депутатами, профильными комитетами и бизнес-сообществом для дальнейшей проработки и реализации этого решения.

Рада не поддержала законопроект

26 мая Верховная Рада Украины не поддержала изменения в Таможенный кодекс по налогообложению международных посылок. Речь идет о правках к законопроекту № 12360, которые предусматривали отмену льготного порога для посылок стоимостью до 150 евро.
Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что депутаты не смогли даже направить документ на повторное второе чтение. За соответствующее решение проголосовали 222 парламентария при минимально необходимых 226 голосах. В результате законопроект был отклонен.
Документ предлагал ввести налогообложение всех международных посылок независимо от их стоимости. Отправления стоимостью до 150 евро освобождены от уплаты НДС и пошлины.
В согласованном с МВФ варианте законопроекта предлагалось:
  • оставить льготный режим только для некоммерческих посылок до 45 евро;
  • не взимать НДС и пошлину с таких отправок;
  • для посылок до 150 евро ввести НДС в размере 20%;
  • для посылок дороже 150 евро применять НДС и 10% пошлины на сумму превышения лимита.
По материалам:
РБК-Україна
ЗаконопроектыМинфинМВФ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems