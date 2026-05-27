Закон о посылках провалили: что планирует делать Минфин с условием от МВФ Сегодня 12:34 — Казна и Политика

Налогообложение международных посылок, которое Верховная Рада не поддержала 26 мая, является одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. От выполнения этих договоренностей зависит дальнейшее международное финансирование страны.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов в комментарии РБК-Украина.

Важность налогообложения посылок

В министерстве подчеркнули, что налогообложение международных почтовых и экспресс-отправлений является важным финансово-экономическим решением для Украины.

«Речь идет, прежде всего, о создании конкурентных условий для украинского бизнеса, а также о детенизации экономики, дополнительном ресурсе для государственного бюджета и гармонизации законодательства с подходами ЕС», — отметили в Минфине.

Также в ведомстве напомнили, что этот вопрос входит в программу сотрудничества Украины с МВФ.

«Последовательное выполнение договоренностей позволяет сохранять доверие международных партнеров и обеспечивает международное финансирование, в частности, бюджетную часть пакета поддержки Ukraine Support Loan от ЕС на 2026−2027 годы», — заявили в министерстве.

Поэтому министерство планирует продолжить работу с народными депутатами, профильными комитетами и бизнес-сообществом для дальнейшей проработки и реализации этого решения.

Рада не поддержала законопроект

26 мая Верховная Рада Украины не поддержала изменения в Таможенный кодекс по налогообложению международных посылок. Речь идет о правках к законопроекту № 12360, которые предусматривали отмену льготного порога для посылок стоимостью до 150 евро.

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил , что депутаты не смогли даже направить документ на повторное второе чтение. За соответствующее решение проголосовали 222 парламентария при минимально необходимых 226 голосах. В результате законопроект был отклонен.

Документ предлагал ввести налогообложение всех международных посылок независимо от их стоимости. Отправления стоимостью до 150 евро освобождены от уплаты НДС и пошлины.

В согласованном с МВФ варианте законопроекта предлагалось:

оставить льготный режим только для некоммерческих посылок до 45 евро;

не взимать НДС и пошлину с таких отправок;

для посылок до 150 евро ввести НДС в размере 20%;

для посылок дороже 150 евро применять НДС и 10% пошлины на сумму превышения лимита.

