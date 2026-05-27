В течение 2026−2027 годов «Киевавтодор» планирует внедрить 4 веломаршрута

Как сообщили в КГГА, в течение 2026−2027 годов в столице планируют реализовать 4 магистральных веломаршрута общей протяженностью почти 50 км.

В 2026 году коммунальная корпорация «Киевавтодор» планирует разработать проекты на их строительство.

Где будут проходить

По информации «Киевавтодора», веломаршруты соединят центр города с жилыми массивами Троещина, Виноградарь, Теремки и Соломенка. Проекты планируют реализовать в течение 2026−2027 годов.

Создание целостной велоинфраструктуры в столице и популяризация велотранспорта позволит в будущем уменьшить пробки на дорогах, снизить уровень вредных выбросов в атмосферный воздух.

В «Киевавтодоре» отмечают, что при разработке проектов на строительство, реконструкцию и капремонты объектов транспортной инфраструктуры, заказчиком которых является корпорация, обязательно учитывают устройство связанной, безопасной и удобной велоинфраструктуры.

Закупки будут производить через электронную систему Prozorro, что обеспечивает открытость процедур и способствует эффективному использованию бюджетных средств.

