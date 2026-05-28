Канадский газ заменит российский на мировых рынках

Наращивая экспортные возможности, Канада планирует замещать на мировом рынке российский газ голубым топливом собственной добычи.
Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, комментируя сооружение на западном побережье страны нового экспортного терминала сжиженного газа.
Он подтвердил, что канадский газ будет замещаться российским.
По его словам, Канада — «одно из решений энергетической безопасности Европы и Азии». «Новый терминал будет способствовать энергетической безопасности Германии, и мы еще многое можем сделать в партнерстве с Европой», — отметил глава правительства.
Терминал Кси Лисим в провинции Британская Колумбия еще не введен в эксплуатацию — как и трубопровод, который будет поставлять газ из соседней Альберты. Федеральное и провинциальное правительства придали проекту сооружение терминала приоритетного значения, что должно существенно ускорить завершение работ.
Как сообщалось, цены на природный газ в Европе рекордно выросли в течение последних месяцев в результате блокады Ормузского пролива.
По материалам:
Finance.ua
