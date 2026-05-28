россия пригрозила Армении расторжением газового соглашения из-за курса на ЕС

Энергетика
россия заявила, что может в одностороннем порядке приостановить или денонсировать соглашение о беспошлинных поставках газа и нефтепродуктов в Армению, если Ереван продолжит курс на сближение с Евросоюзом.
Об этом пишет «НефтеРынок».

Соответствующее заявление сделал министр энергетики рф Сергей Цивилев. Речь идет о соглашении по поставкам в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года.
В письме российского министра энергетики в министерство территориального управления и инфраструктуры Армении, цитируемом газетой «Коммерсант», сказано, что россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке это соглашение.
В Москве считают, что дальнейшее продвижение Армении в ЕС ставит под угрозу основу двустороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Соглашение 2013 года и условия поставки

Согласно соглашению 2013 года, россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это стало очередным шагом на пути вступления страны в ЕАЭС, в который сегодня также входят россия, беларусь, Киргизия и Казахстан.
Согласно соглашению, Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами, при этом запрещен реэкспорт в третьи страны.
В документе также отмечается, что в случае прекращения действия соглашения по инициативе любой из сторон обязательства Армении по выплате россии компенсаций или признанию невыплаченных сумм ее государственным долгом перед рф продолжают действовать до их полного исполнения.

Энергозависимость Армении от рф

«Армения практически полностью удовлетворяет свои потребности за счет российского газа. В 2025 году „Газпром“ поставил в страну около 2,7 млрд кубометров газа. Еще около 476 млн кубометров поступает из Ирана», — говорится в публикации.
Дополнительное соглашение к контракту от 2013 года, подписанное в конце 2019 года, установило цену на российский газ для Армении на уровне 165 долларов за тысячу кубометров; В 2022 году стороны договорились зафиксировать ее на этом уровне еще на десять лет. Сейчас цена составляет 177 долларов за тысячу кубометров.
Спотовая цена на газ на нидерландском хабе TTF с поставкой на следующий день 26 мая составляла около 584 долларов за 1 тыс. кубометров.
Также Ереван ежегодно беспошлинно импортирует из россии 0,9−1 млн тонн нефтепродуктов. В 2025 году импорт, по предварительным данным республиканской таможни, составил 890 тыс. тонн (включая LPG, битум и т. п.).
«В последние годы республика заметно диверсифицировала импорт. Например, в 2025 году Армения импортировала около 120,7 тыс. тонн бензина АИ-92, из россии было поставлено 50,6 тыс. тонн, остальные поставки поступали из Румынии (22 тыс. тонн) и Египта"(40 тыс. тонн)», — отмечает «НефтеРынок».
Импорт АИ-95 составил 74,7 тыс. тонн, из россии было поставлено всего 6 тыс. тонн, крупнейшими поставщиками стали Румыния (35 тыс. тонн), Египет и Болгария.
В россии рассчитывают, что в случае отказа от действующего режима Еревану будет сложно быстро заменить российский ресурс, а переход на альтернативные поставки приведет к удорожанию топлива и газа.
