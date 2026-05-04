Нехватка денег и «не время для отдыха»: что мешает половине украинцев планировать отпуск

Личные финансы
55% опрошенных не имеют достаточно денег на отпуск
Половина опрашиваемых украинцев не планируют отпуск в этом году.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.
Результаты опроса показали, что 51% украинцев не планируют брать отпуск. Четверть опрошенных (23%) будут отдыхать с близкими в Украине, и еще 15% — хотят уехать за границу.

Планы на отпуск в этом году

На вопрос «Планируете ли отпуск в этом году?» ответы распределились следующим образом:
  • Нет, не планирую — 51% (так же, как и в 2025 году);
  • Планирую: будем отдыхать с близкими/друзьями в Украине — 23% (24% в 2025 году);
  • Планирую, хочу уехать за границу — 15% (так же, как и в 2025 году);
  • Планирую взять несколько выходных в течение года — 11% (10% в 2025 году).

Что мешает украинцам отдыхать

Украинцы, не планирующие отпуск, также рассказали, что мешает их отдыху. У 55% опрошенных нет достаточно денег на отпуск. 14% людей считают, что отпуск «не ко времени», а 10% - просто не хотят.
Ответы на вопрос «Если не планируете отпуск, то что мешает?» распределились следующим образом:
  • Нет достаточно денег — 55%;
  • Ощущение, что для отдыха сейчас «не время» — 14%;
  • Ничего не мешает, просто не хочу — 10%;
  • Семейные обстоятельства — 6%;
  • Большая загруженность на работе — 6%;
  • Безопасная ситуация — 6%;
  • Не имею компании на отпуск, а сам/а не хочу — 3%.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что начало лета — один из лучших периодов для путешествий: еще нет пиковой туристической нагрузки, погода комфортная, а цены зачастую ниже, чем в разгар сезона. Соучредитель Original Travel Том Барбер поделился подборкой направлений, которые особенно стоит посетить в июне. В списке как европейские города и острова, так и более экзотические маршруты для активного отдыха.
По материалам:
Finance.ua
