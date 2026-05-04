Нехватка денег и «не время для отдыха»: что мешает половине украинцев планировать отпуск
Планы на отпуск в этом году
- Нет, не планирую — 51% (так же, как и в 2025 году);
- Планирую: будем отдыхать с близкими/друзьями в Украине — 23% (24% в 2025 году);
- Планирую, хочу уехать за границу — 15% (так же, как и в 2025 году);
- Планирую взять несколько выходных в течение года — 11% (10% в 2025 году).
Что мешает украинцам отдыхать
- Нет достаточно денег — 55%;
- Ощущение, что для отдыха сейчас «не время» — 14%;
- Ничего не мешает, просто не хочу — 10%;
- Семейные обстоятельства — 6%;
- Большая загруженность на работе — 6%;
- Безопасная ситуация — 6%;
- Не имею компании на отпуск, а сам/а не хочу — 3%.
