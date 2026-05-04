Нехватка денег и «не время для отдыха»: что мешает половине украинцев планировать отпуск Сегодня 18:30 — Личные финансы

55% опрошенных не имеют достаточно денег на отпуск

Половина опрашиваемых украинцев не планируют отпуск в этом году.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.

Результаты опроса показали, что 51% украинцев не планируют брать отпуск. Четверть опрошенных (23%) будут отдыхать с близкими в Украине, и еще 15% — хотят уехать за границу.

Планы на отпуск в этом году

На вопрос «Планируете ли отпуск в этом году?» ответы распределились следующим образом:

Нет, не планирую — 51% (так же, как и в 2025 году);

Планирую: будем отдыхать с близкими/друзьями в Украине — 23% (24% в 2025 году);

Планирую, хочу уехать за границу — 15% (так же, как и в 2025 году);

Планирую взять несколько выходных в течение года — 11% (10% в 2025 году).

Что мешает украинцам отдыхать

Украинцы, не планирующие отпуск, также рассказали, что мешает их отдыху. У 55% опрошенных нет достаточно денег на отпуск. 14% людей считают, что отпуск «не ко времени», а 10% - просто не хотят.

Ответы на вопрос «Если не планируете отпуск, то что мешает?» распределились следующим образом:

Нет достаточно денег — 55%;

Ощущение, что для отдыха сейчас «не время» — 14%;

Ничего не мешает, просто не хочу — 10%;

Семейные обстоятельства — 6%;

Большая загруженность на работе — 6%;

Безопасная ситуация — 6%;

Не имею компании на отпуск, а сам/а не хочу — 3%.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что начало лета — один из лучших периодов для путешествий: еще нет пиковой туристической нагрузки, погода комфортная, а цены зачастую ниже, чем в разгар сезона.

