Украинцы с временной защитой в Польше уже могут подавать заявки на трехлетний вид на жительство

После получения карты пребывания CUKR иностранец потеряет статус UKR
Граждане Украины со статусом PESEL UKR получили возможность подать заявку на трехлетний вид на жительство. Подача заявлений доступна исключительно в электронном формате через портал Модуля управления делами.
Об этом сообщило Управление по делам иностранцев, передает RMF24.

Условия получения карты побыта

Карта побыта CUKR доступна гражданам Украины и членам их семей при соблюдении следующих условий:
  • легальное пребывание в Польше из временной защиты;
  • наличие статуса гражданина Украины по состоянию на 4 июня 2025;
  • действующий статус UKR на момент подачи заявления;
  • непрерывное пребывание со статусом гражданина Украины не менее 365 дней.
Как подать заявление

Заявление можно подать только онлайн через портал Модуля управления делами. После этого иностранец получает запрос в воеводское управление для оформления карты пребывания.
Стоимость оформления:
  • гербовый сбор — 340 злотых;
  • выдача карты — 100 злотых.

Какие возможности предоставляет карта

В Управлении по делам иностранцев отмечают, что вид с отметкой «Раньше имел временную защиту» меняет статус пребывания на разрешение на временное проживание сроком на три года.
«После получения карты пребывания CUKR текущее легальное пребывание иностранца будет превращено в разрешение на временное проживание сроком на 3 года. Это обеспечит полный доступ к рынку труда — без необходимости дополнительного разрешения на работу и возможность вести бизнес в Польше на тех же условиях, что и граждане Польши», — говорится в пресс-релизе ведомства.
Владельцы карты пребывания CUKR смогут пользоваться всеми преимуществами иностранцам с разрешением на временное проживание в Польше. Вместе с действительным проездным документом карта даст им право путешествовать по Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180-дневного периода.
Продолжительность пребывания в Польше на основании карты CUKR также будет учитываться до срока, необходимого для получения разрешения на долговременное пребывание в ЕС. Иностранец сможет получить последующее разрешение на временное проживание по общим правилам.
После получения карты пребывания CUKR иностранец потеряет статус UKR и право на связанные с ним льготы, включая возможность бесплатного проживания и питания в центрах коллективного размещения.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Польше меняют правила предоставления выплат по программе «Добрый старт», которая предусматривает 300 злотых на подготовку ребенка к школе. С учебного года 2026/27 помощь смогут получить только те семьи иностранцев, где родители экономически активны. В то же время, предусмотрены исключения для отдельных категорий.
Согласно изменениям, иностранцы должны будут подтвердить свою экономическую активность — аналогично условиям получения помощи «800 Плюс».
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
ПольшаУкраинцы в Польше
