Украинцы с временной защитой в Польше уже могут подавать заявки на трехлетний вид на жительство

Граждане Украины со статусом PESEL UKR получили возможность подать заявку на трехлетний вид на жительство. Подача заявлений доступна исключительно в электронном формате через портал Модуля управления делами.

Об этом сообщило Управление по делам иностранцев, передает RMF24.

Условия получения карты побыта

Карта побыта CUKR доступна гражданам Украины и членам их семей при соблюдении следующих условий:

легальное пребывание в Польше из временной защиты;

наличие статуса гражданина Украины по состоянию на 4 июня 2025;

действующий статус UKR на момент подачи заявления;

непрерывное пребывание со статусом гражданина Украины не менее 365 дней.

Как подать заявление

Заявление можно подать только онлайн через портал Модуля управления делами. После этого иностранец получает запрос в воеводское управление для оформления карты пребывания.

Стоимость оформления:

гербовый сбор — 340 злотых;

выдача карты — 100 злотых.

Какие возможности предоставляет карта

В Управлении по делам иностранцев отмечают, что вид с отметкой «Раньше имел временную защиту» меняет статус пребывания на разрешение на временное проживание сроком на три года.

«После получения карты пребывания CUKR текущее легальное пребывание иностранца будет превращено в разрешение на временное проживание сроком на 3 года. Это обеспечит полный доступ к рынку труда — без необходимости дополнительного разрешения на работу и возможность вести бизнес в Польше на тех же условиях, что и граждане Польши», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Владельцы карты пребывания CUKR смогут пользоваться всеми преимуществами иностранцам с разрешением на временное проживание в Польше. Вместе с действительным проездным документом карта даст им право путешествовать по Шенгенской зоне до 90 дней в течение 180-дневного периода.

Продолжительность пребывания в Польше на основании карты CUKR также будет учитываться до срока, необходимого для получения разрешения на долговременное пребывание в ЕС. Иностранец сможет получить последующее разрешение на временное проживание по общим правилам.

После получения карты пребывания CUKR иностранец потеряет статус UKR и право на связанные с ним льготы, включая возможность бесплатного проживания и питания в центрах коллективного размещения.

