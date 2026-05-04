Почему поляки в 4 раза богаче украинцев

Экономика Польши демонстрирует стремительный рост: по итогам 2025 года страна вошла в двадцатку крупнейших экономик мира, преодолев отметку в триллион долларов ВВП. На этом фоне разрыв с Украиной по ключевым экономическим показателям значительно увеличился.
По словам эксперта, еще в начале 90-х ситуация выглядела иначе. В Украине было примерно вдвое больше населения и больше валовой внутренний продукт, чем в Польше. В то же время, польская экономика находилась в затруднительном положении, а уровень производства и потребления был значительно ниже.
За последние 35 лет картина кардинально изменилась. По состоянию на 2026 год:
общий ВВП Польши примерно в пять раз превышает украинский;
ВВП на душу населения в Польше составляет около 28,5 тысячи долларов, тогда как в Украине — около 6 тысяч;
средний уровень благосостояния поляков примерно в четыре раза выше;
население Польши превышает украинское примерно на 20%.
Эксперт отмечает, что на эти показатели повлияли как долгосрочные экономические реформы, так и демографические факторы, включая последствия войны в Украине.
Уровень зарплат и социальные стандарты
Важный индикатор экономического развития — доходы населения. В 2026 году Польша впервые достигла уровня минимальной зарплаты в1000 евро в месяц. После отчислений работники получают примерно 750 евро «на руки».
Для сравнения, в Украине минимальная зарплата составляет около 175 евро.