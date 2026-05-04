Почему поляки в 4 раза богаче украинцев

Экономика Польши демонстрирует стремительный рост: по итогам 2025 года страна вошла в двадцатку крупнейших экономик мира, преодолев отметку в триллион долларов ВВП. На этом фоне разрыв с Украиной по ключевым экономическим показателям значительно увеличился.
Об этом рассказывает CEO Инвестиционных программ, основатель платформы GreenInvest Александр Бондаренко в новом видео на YouTube-канале Finance.ua.

Как Польша изменила свою экономическую позицию

По словам эксперта, еще в начале 90-х ситуация выглядела иначе. В Украине было примерно вдвое больше населения и больше валовой внутренний продукт, чем в Польше. В то же время, польская экономика находилась в затруднительном положении, а уровень производства и потребления был значительно ниже.
За последние 35 лет картина кардинально изменилась. По состоянию на 2026 год:
  • общий ВВП Польши примерно в пять раз превышает украинский;
  • ВВП на душу населения в Польше составляет около 28,5 тысячи долларов, тогда как в Украине — около 6 тысяч;
  • средний уровень благосостояния поляков примерно в четыре раза выше;
  • население Польши превышает украинское примерно на 20%.
Эксперт отмечает, что на эти показатели повлияли как долгосрочные экономические реформы, так и демографические факторы, включая последствия войны в Украине.

Уровень зарплат и социальные стандарты

Важный индикатор экономического развития — доходы населения. В 2026 году Польша впервые достигла уровня минимальной зарплаты в 1000 евро в месяц. После отчислений работники получают примерно 750 евро «на руки».
Для сравнения, в Украине минимальная зарплата составляет около 175 евро.
Средние показатели также существенно отличаются:
  • средняя зарплата в Польше — около 1900 евро;
  • в Украине — примерно 420 евро.
Таким образом, по уровню доходов Польша опережает Украину в 4−4,5 раза.
