Амстердам запретил рекламу мяса и ископаемого топлива

Известный своей либеральностью Амстердам ввел новое ограничение: в городских публичных пространствах запрещено рекламировать мясо и товары, связанные с высокими выбросами углерода. Таким образом город пытается повлиять на потребительские привычки и уменьшить вред для климата.
Об этом пишет New York Times.

Что именно запретили и почему

С 1 мая Амстердам стал первой столицей в мире, официально запретившей рекламу продуктов из ископаемого топлива и мяса в публичных местах.
Под ограничения попали:
  • реклама авиакомпаний, круизов и дальних путешествий;
  • продвижение автомобилей на бензине.
Городские власти объясняют это тем, что такие товары прямо или косвенно стимулируют выбросы парниковых газов.
В то же время власти продолжают продвигать идею сокращения потребления мяса. В городе будет действовать запрет на публичную рекламу говядины, свинины, курицы и рыбы.
Власти Амстердама поставили цель к 2050 году достичь углеродной нейтральности и вдвое сократить потребление мяса местным населением. В то же время будут пропагандировать потребление белка из растительных продуктов «по климатическим причинам и из-за проблем со здоровьем».
Как отмечает издание, сначала хотели запретить рекламу всех продуктов животного происхождения, включая молочные, но в конечном итоге ограничились мясом — это позволило получить поддержку большинства.

Где действует запрет

Ограничения касаются только городских пространств и объектов. В частности:
  • общественного транспорта и остановок;
  • улиц, скамеек и билбордов;
  • станций метро, ​​поездов и трамваев;
В то же время реклама в частных магазинах, медиа, интернете или радио не подпадает под действие запрета.
Как до этого дошли

Еще в 2020 году город пытался ограничить рекламу ископаемого топлива, но тогдашнее решение не имело юридической силы. Новый закон предусматривает реальные механизмы контроля и возможность штрафов, хотя в этом году преимущественно считается переходным.

Глобальный контекст

Подобные инициативы возникают и в других странах. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства запретить рекламу компаний, связанных с ископаемым топливом, сравнивая их деятельность с табачной индустрией.
По данным активистов, в Нидерландах уже 12 муниципалитетов ввели такие ограничения, а десятки других городов в мире рассматривают подобные шаги.
Медики также поддерживают инициативу: по их словам, сокращение рекламы продуктов, связанных с загрязнением, может оказать положительное влияние на здоровье населения.
Светлана Вышковская
Редактор
