Амстердам запретил рекламу мяса и ископаемого топлива

Известный своей либеральностью Амстердам ввел новое ограничение: в городских публичных пространствах запрещено рекламировать мясо и товары, связанные с высокими выбросами углерода. Таким образом город пытается повлиять на потребительские привычки и уменьшить вред для климата.
Власти Амстердама поставили цель к 2050 году достичь углеродной нейтральности и вдвое сократить потребление мяса местным населением. В то же время будут пропагандировать потребление белка из растительных продуктов «по климатическим причинам и из-за проблем со здоровьем».
Как отмечает издание, сначала хотели запретить рекламу всех продуктов животного происхождения, включая молочные, но в конечном итоге ограничились мясом — это позволило получить поддержку большинства.
Где действует запрет
Ограничения касаются только городских пространств и объектов. В частности:
общественного транспорта и остановок;
улиц, скамеек и билбордов;
станций метро, поездов и трамваев;
В то же время реклама в частных магазинах, медиа, интернете или радио не подпадает под действие запрета.
Еще в 2020 году город пытался ограничить рекламу ископаемого топлива, но тогдашнее решение не имело юридической силы. Новый закон предусматривает реальные механизмы контроля и возможность штрафов, хотя в этом году преимущественно считается переходным.
Глобальный контекст
Подобные инициативы возникают и в других странах. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал правительства запретить рекламу компаний, связанных с ископаемым топливом, сравнивая их деятельность с табачной индустрией.