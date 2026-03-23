В Минфине США посчитали, сколько россия заработает из-за ослабления санкций

Энергетика
Министр финансов США Скотт Бессент в интервью CBS News заявил, что ослабление американских санкций против российской нефти принесет москве «незначительный» дополнительный доход в размере около 2 млрд долларов.
Об этом сообщает «Европейская правда».

Эффект от снятия санкций

Министр выразил убеждение, что ослабление нефтяных санкций способствует уменьшению доходов россии, поскольку этот шаг стабилизирует мировые цены на нефть, а значит, ограничивает потенциальные доходы москвы.
По его словам, новые доходы рф составляют 2 млрд долларов, что соответствует одному дню ее бюджета.
«Суть в том, что лучше? Получит ли россия больше денег, если нефть стоит $150, и они получают 70% от этого, это $105, или если нефть остается ниже $100? То есть они получают меньше денег. Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую россия могла бы получить, составляет $2 миллиарда, что равно одному дню бюджета.
Он также заявил, что основным каналом экспорта российской нефти остается Китай, который покупает более 90%.

Причины ослабления санкций

13 марта США сняли санкции по российской нефти. Вашингтон аргументировал такой шаг глобальным ростом цен на нефть в результате войны США и Израиля против Ирана и ударов последнего по многим странам Персидского залива, что фактически парализовало экспорт нефти из региона.
Ослабление санкций США против россии раскритиковали чиновники в Украине и странах Европы. Глава Европейского совета Антониу Кошта выразил обеспокоенность таким решением Вашингтона, заявив, что это увеличит ресурсы россии для продолжения войны против Украины.
Президент США Дональд Трамп заверил, что американские санкции против российской нефти будут возобновлены, как только завершится кризис на Ближнем Востоке.
По материалам:
Європейська правда
