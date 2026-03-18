Не Ормузский пролив: альтернативный маршрут для нефти имеет ряд проблем
Перекрытие Ормузского пролива вынуждает искать альтернативные пути для поставки нефти, однако полноценной замены этому маршруту пока нет. Саудовская Аравия предлагает транспортировку через порт Янбу в Красном море, но для этого варианта есть существенные ограничения.
Что об этом известно
По данным Antena 3 CNN, покупатели, выбирающие этот маршрут, получают лишь часть запланированных месячных объемов. Причина — ограниченная пропускная способность трубопровода, по которому нефть доставляется в порт.
Речь идет о трубопроводе длиной около 1 200 километров. Его возможности значительно меньше, чем объемы транспортировки через Ормузский пролив, поэтому полностью компенсировать потери он не может.
Дополнительные сложности создает и логистика. Путь из Красного моря на азиатские рынки длиннее, ведь судам приходится огибать Аравийский полуостров. Это увеличивает как время доставки, так и стоимость.
Обычно Саудовская Аравия продает нефть по долгосрочным контрактам, причем основные поставки направлены в Азию. В то же время, некоторые европейские нефтеперерабатывающие заводы уже сообщают, что получают меньшие объемы, чем предусмотрено соглашениями.
