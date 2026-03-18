0 800 307 555
ру
Место для вашей рекламы

Не Ормузский пролив: альтернативный маршрут для нефти имеет ряд проблем

1
Нефтяной танкер в море
Перекрытие Ормузского пролива вынуждает искать альтернативные пути для поставки нефти, однако полноценной замены этому маршруту пока нет. Саудовская Аравия предлагает транспортировку через порт Янбу в Красном море, но для этого варианта есть существенные ограничения.

Что об этом известно

По данным Antena 3 CNN, покупатели, выбирающие этот маршрут, получают лишь часть запланированных месячных объемов. Причина — ограниченная пропускная способность трубопровода, по которому нефть доставляется в порт.
Речь идет о трубопроводе длиной около 1 200 километров. Его возможности значительно меньше, чем объемы транспортировки через Ормузский пролив, поэтому полностью компенсировать потери он не может.
Дополнительные сложности создает и логистика. Путь из Красного моря на азиатские рынки длиннее, ведь судам приходится огибать Аравийский полуостров. Это увеличивает как время доставки, так и стоимость.
Обычно Саудовская Аравия продает нефть по долгосрочным контрактам, причем основные поставки направлены в Азию. В то же время, некоторые европейские нефтеперерабатывающие заводы уже сообщают, что получают меньшие объемы, чем предусмотрено соглашениями.
По материалам:
УНІАН
НефтьЭкспорт нефти
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems