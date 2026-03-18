Не Ормузский пролив: альтернативный маршрут для нефти имеет ряд проблем Сегодня 20:33

Перекрытие Ормузского пролива вынуждает искать альтернативные пути для поставки нефти, однако полноценной замены этому маршруту пока нет. Саудовская Аравия предлагает транспортировку через порт Янбу в Красном море, но для этого варианта есть существенные ограничения.

По данным Antena 3 CNN , покупатели, выбирающие этот маршрут, получают лишь часть запланированных месячных объемов. Причина — ограниченная пропускная способность трубопровода, по которому нефть доставляется в порт.

Речь идет о трубопроводе длиной около 1 200 километров. Его возможности значительно меньше, чем объемы транспортировки через Ормузский пролив, поэтому полностью компенсировать потери он не может.

Дополнительные сложности создает и логистика. Путь из Красного моря на азиатские рынки длиннее, ведь судам приходится огибать Аравийский полуостров. Это увеличивает как время доставки, так и стоимость.

Обычно Саудовская Аравия продает нефть по долгосрочным контрактам, причем основные поставки направлены в Азию. В то же время, некоторые европейские нефтеперерабатывающие заводы уже сообщают, что получают меньшие объемы, чем предусмотрено соглашениями.

