Goldman Sachs изменил прогноз цен на нефть на второй квартал 2026 года
Goldman Sachs снизил свои прогнозы на второй квартал 2026 года по нефти Brent и американской сырой нефти до 90 и 87 долларов за баррель соответственно поздно в среду, после того как США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня.
Об этом пишет reuters.
Ранее банк прогнозировал, что средние цены на нефть Brent и West Texas Intermediate (WTI) составят 99 и 91 доллар за баррель соответственно.
«Учитывая снижение премии за риск в начале кривой и уже растущие потоки нефти через Ормузский пролив, мы снижаем наш прогноз на второй квартал для Brent/WTI», — говорится в примечании банка.
Цены на сырую нефть марки Brent снизились более чем на 11% на этой неделе на фоне надежд на восстановление Ормузского пролива после того, как президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном.
Однако в четверг цены выросли из-за опасений, что поставки из ключевого региона-производителя на Ближнем Востоке могут не полностью возобновиться из-за сомнений в соблюдении режима прекращения огня, а также поскольку решающий пролив остается ограниченным.
Прогнозы
Goldman Sachs оставил свой прогноз на третий квартал неизменным на уровне $82 за Brent и $77 за WTI, а на четвертый квартал $80 за Brent и $75 за WTI.
Банк заявил, что риски для его ценовых прогнозов остаются смещенными в сторону роста, что отражает потенциал для более продолжительных перебоев и более устойчивых потерь добычи сырой нефти.
Ранее Finance.uaписал, что чиновники администрации Дональда Трампа изучают, что будет означать для экономики возможный рост цены на нефть до 200 долларов за баррель.
