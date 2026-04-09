Goldman Sachs изменил прогноз цен на нефть на второй квартал 2026 года

Goldman Sachs снизил свои прогнозы на второй квартал 2026 года по нефти Brent и американской сырой нефти до 90 и 87 долларов за баррель соответственно поздно в среду, после того как США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня.
Об этом пишет reuters.
Ранее банк прогнозировал, что средние цены на нефть Brent и West Texas Intermediate (WTI) составят 99 и 91 доллар за баррель соответственно.
Читайте также
«Учитывая снижение премии за риск в начале кривой и уже растущие потоки нефти через Ормузский пролив, мы снижаем наш прогноз на второй квартал для Brent/WTI», — говорится в примечании банка.
Цены на сырую нефть марки Brent снизились более чем на 11% на этой неделе на фоне надежд на восстановление Ормузского пролива после того, как президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном.
Однако в четверг цены выросли из-за опасений, что поставки из ключевого региона-производителя на Ближнем Востоке могут не полностью возобновиться из-за сомнений в соблюдении режима прекращения огня, а также поскольку решающий пролив остается ограниченным.

Прогнозы

Goldman Sachs оставил свой прогноз на третий квартал неизменным на уровне $82 за Brent и $77 за WTI, а на четвертый квартал $80 за Brent и $75 за WTI.
Банк заявил, что риски для его ценовых прогнозов остаются смещенными в сторону роста, что отражает потенциал для более продолжительных перебоев и более устойчивых потерь добычи сырой нефти.
Ранее Finance.uaписал, что чиновники администрации Дональда Трампа изучают, что будет означать для экономики возможный рост цены на нефть до 200 долларов за баррель.
Татьяна Береговая
По материалам:
Finance.ua
Нефть
Также по теме
Также по теме
