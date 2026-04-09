Goldman Sachs изменил прогноз цен на нефть на второй квартал 2026 года

Goldman Sachs снизил свои прогнозы на второй квартал 2026 года по нефти Brent и американской сырой нефти до 90 и 87 долларов за баррель соответственно поздно в среду, после того как США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня.

Об этом пишет reuters

Ранее банк прогнозировал, что средние цены на нефть Brent и West Texas Intermediate (WTI) составят 99 и 91 доллар за баррель соответственно.

«Учитывая снижение премии за риск в начале кривой и уже растущие потоки нефти через Ормузский пролив, мы снижаем наш прогноз на второй квартал для Brent/WTI», — говорится в примечании банка.

Цены на сырую нефть марки Brent снизились более чем на 11% на этой неделе на фоне надежд на восстановление Ормузского пролива после того, как президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное прекращение огня с Ираном.

Однако в четверг цены выросли из-за опасений, что поставки из ключевого региона-производителя на Ближнем Востоке могут не полностью возобновиться из-за сомнений в соблюдении режима прекращения огня, а также поскольку решающий пролив остается ограниченным.

Прогнозы

Goldman Sachs оставил свой прогноз на третий квартал неизменным на уровне $82 за Brent и $77 за WTI, а на четвертый квартал $80 за Brent и $75 за WTI.

Банк заявил, что риски для его ценовых прогнозов остаются смещенными в сторону роста, что отражает потенциал для более продолжительных перебоев и более устойчивых потерь добычи сырой нефти.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.