Кто больше всего покупает нефть в мире: рейтинг стран (инфографика)

Крупнейшие в мире импортеры нефти, Інфографіка: Слово і діло

Основными странами-импортерами нефти, которые обеспечивают мировой спрос на сырье, остаются Китай, США и Индия. В прошлом году КНР приобрела 23% черного золота от всего мирового импорта. Также в первую пятерку крупнейших покупателей входят Япония и Южная Корея.

Детальнее о крупнейших импортерах нефти в мире и их доле на глобальном рынке с 2021 по 2025 год рассказывает «Слово и дело».

Крупнейшие в мире импортеры нефти

Китай уже не первый год остается основным покупателем нефти в мире. В 2021 году стране закупила 22,8% нефти от всего мирового импорта, в 2022-м — 21,2%, в 2023 — 23,3%, в 2024 — 22,3%. В прошлом году КНР снова вернулась к показателю 23%.

На втором месте по объему мирового импорта США. Несмотря на предвыборное обещание Дональда Трампа «высвободить американские энергоносители и выпустить на рынок огромные запасы черного золота», которые есть в США, импорт нефти с 2021 по 2024 год существенно не уменьшился, оставляя на уровне от 12,3% до 12,8%. А по итогам 2025 года закупки нефти Штатами даже выросли до 14%.

Индия за последние пять лет импортировала примерно одинаковые объемы сырой нефти — на уровне от 10% до 11%.

На пятом и шестом местах по объему импорта нефти остаются Южная Корея и Япония. В 2025 году обе страны закупили 6% мирового объема импорта.

Среди европейских стран больше всего нефти до 2024 года импортировали Нидерланды (от 4,2% до 4,9%), а в 2025 году лидерство перехватила Германия — 4%.

В течение пяти лет уменьшила объемы импорта Италия (с 3,5% в 2021 году до 2% в 2025 году) и, наоборот, нарастили объемы закупок Испания (с 2,6% в 2021 году до 3% в 2025 году).

Великобритания замыкала десятку стран-лидеров по объемам закупок в 2023 году — 2,4%, в 2024 году на десятом месте был Таиланд, а в 2025 — Нидерланды (2%).

