0 800 307 555
ру
Мировые авиаперевозчики вводят дополнительные топливные сборы из-за дефицита топлива

Мир
26
Размер доплаты определяют индивидуально
Мировые авиакомпании массово вводят дополнительные топливные сборы из-за резкого удорожания авиатоплива. Доплаты уже применяют как для новых бронирований, так и для части ранее оформленных туров. Об этом пишут туроператоры.
Как сообщает Aquamarine Touristik, речь идет о дополнительных тратах в пределах 30−55 евро с человека в зависимости от направления. Туристы стали получать уведомления о необходимости доплат даже за полностью оплаченные поездки.

Топливный сбор на авиабилеты в 2026

Размер доплаты определяют индивидуально — учитывают маршрут, авиакомпанию и количество пассажиров. Решение принимают туроператоры, но инициатива исходит от перевозчиков.
Что следует знать туристам:
  • доплата может появиться даже после полной оплаты;
  • сумма зависит от направления и перевозчика;
  • изменения касаются большинства популярных маршрутов;
  • иногда возможна корректировка стоимости в меньшую сторону.

Почему цены на перелеты не снижаются после перемирия США и Ирана

Несмотря на падение цен на нефть ниже $100 после перемирия США и Ирана 8 апреля 2026 года, авиаотрасль не ожидает быстрого удешевления билетов.
Глава Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Волш заявил: «Даже две недели перемирия — это позитив, но топливо еще долго будет оставаться дорогим. Это неизбежно означает более высокие цены на билеты».
Ситуацию усложняет и логистика. Из-за боевых действий более 800 судов задержались в Персидском заливе, а возобновление поставок горючего требует времени.
Наибольшие риски дефицита авиатоплива сейчас в:
  • странах Азии;
  • части Африки;
  • Европе.
Авиакомпании уже сокращают отдельные рейсы, чтобы сдержать расходы.

Когда подешевеет авиатопливо

Цены на нефть действительно снизились после новостей о перемирии, но эффект для авиации запаздывает. Топливо закупают по контрактам, а не по мгновенным биржевым ценам.
Представители авиакомпаний ожидают, что стабилизация продлится месяцы даже в случае полного прекращения боевых действий.
Это означает, что авиаперевозчики пока не могут компенсировать разницу в стоимости самостоятельно и переводят ее на пассажиров.
По материалам:
The page
ПутешествияГорючее
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems