Мировые авиаперевозчики вводят дополнительные топливные сборы из-за дефицита топлива Сегодня 18:00 — Мир

Размер доплаты определяют индивидуально

Мировые авиакомпании массово вводят дополнительные топливные сборы из-за резкого удорожания авиатоплива. Доплаты уже применяют как для новых бронирований, так и для части ранее оформленных туров. Об этом пишут туроператоры.

Как сообщает Aquamarine Touristik, речь идет о дополнительных тратах в пределах 30−55 евро с человека в зависимости от направления. Туристы стали получать уведомления о необходимости доплат даже за полностью оплаченные поездки.

Топливный сбор на авиабилеты в 2026

Размер доплаты определяют индивидуально — учитывают маршрут, авиакомпанию и количество пассажиров. Решение принимают туроператоры, но инициатива исходит от перевозчиков.

Что следует знать туристам:

доплата может появиться даже после полной оплаты;

сумма зависит от направления и перевозчика;

изменения касаются большинства популярных маршрутов;

иногда возможна корректировка стоимости в меньшую сторону.

Почему цены на перелеты не снижаются после перемирия США и Ирана

Несмотря на падение цен на нефть ниже $100 после перемирия США и Ирана 8 апреля 2026 года, авиаотрасль не ожидает быстрого удешевления билетов.

Глава Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Волш заявил : «Даже две недели перемирия — это позитив, но топливо еще долго будет оставаться дорогим. Это неизбежно означает более высокие цены на билеты».

Ситуацию усложняет и логистика. Из-за боевых действий более 800 судов задержались в Персидском заливе, а возобновление поставок горючего требует времени.

Наибольшие риски дефицита авиатоплива сейчас в:

странах Азии;

части Африки;

Европе.

Авиакомпании уже сокращают отдельные рейсы, чтобы сдержать расходы.

Когда подешевеет авиатопливо

Цены на нефть действительно снизились после новостей о перемирии, но эффект для авиации запаздывает. Топливо закупают по контрактам, а не по мгновенным биржевым ценам.

Представители авиакомпаний ожидают, что стабилизация продлится месяцы даже в случае полного прекращения боевых действий.

Это означает, что авиаперевозчики пока не могут компенсировать разницу в стоимости самостоятельно и переводят ее на пассажиров.

