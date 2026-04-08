Мировые авиаперевозчики вводят дополнительные топливные сборы из-за дефицита топлива
Мировые авиакомпании массово вводят дополнительные топливные сборы из-за резкого удорожания авиатоплива. Доплаты уже применяют как для новых бронирований, так и для части ранее оформленных туров. Об этом пишут туроператоры.
Как сообщает Aquamarine Touristik, речь идет о дополнительных тратах в пределах 30−55 евро с человека в зависимости от направления. Туристы стали получать уведомления о необходимости доплат даже за полностью оплаченные поездки.
Топливный сбор на авиабилеты в 2026
Размер доплаты определяют индивидуально — учитывают маршрут, авиакомпанию и количество пассажиров. Решение принимают туроператоры, но инициатива исходит от перевозчиков.
Что следует знать туристам:
- доплата может появиться даже после полной оплаты;
- сумма зависит от направления и перевозчика;
- изменения касаются большинства популярных маршрутов;
- иногда возможна корректировка стоимости в меньшую сторону.
Почему цены на перелеты не снижаются после перемирия США и Ирана
Несмотря на падение цен на нефть ниже $100 после перемирия США и Ирана 8 апреля 2026 года, авиаотрасль не ожидает быстрого удешевления билетов.
Глава Международной ассоциации воздушного транспорта Вилли Волш заявил: «Даже две недели перемирия — это позитив, но топливо еще долго будет оставаться дорогим. Это неизбежно означает более высокие цены на билеты».
Ситуацию усложняет и логистика. Из-за боевых действий более 800 судов задержались в Персидском заливе, а возобновление поставок горючего требует времени.
Наибольшие риски дефицита авиатоплива сейчас в:
- странах Азии;
- части Африки;
- Европе.
Авиакомпании уже сокращают отдельные рейсы, чтобы сдержать расходы.
Когда подешевеет авиатопливо
Цены на нефть действительно снизились после новостей о перемирии, но эффект для авиации запаздывает. Топливо закупают по контрактам, а не по мгновенным биржевым ценам.
Представители авиакомпаний ожидают, что стабилизация продлится месяцы даже в случае полного прекращения боевых действий.
Это означает, что авиаперевозчики пока не могут компенсировать разницу в стоимости самостоятельно и переводят ее на пассажиров.
