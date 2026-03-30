Как война в Иране влияет на торговлю на крупнейших мировых рынках Сегодня 14:15 — Фондовый рынок

Война в Иране вызвала хаос на финансовых рынках, из-за чего некоторые инвесторы и маркет-мейкеры неохотно рискуют, что усложняет и удорожает торговлю.

Об этом пишет reuters

Ни один из крупнейших мировых рынков, от казначейских облигаций США до золота и валют, не остался в стороне, говорят инвесторы и трейдеры.

В Европе хедж-фонды, которые сейчас доминируют в торговле облигациями, прибавили к этой динамике, поскольку они быстро развернули ряд ставок в этом месяце.

Мнения экспертов

Инвесторы говорят, что за последние четыре недели им порой было трудно «получить цены» или выполнить сделки, поскольку маркет-мейкеры боятся застрять с большими позициями, которые могут быстро стать убыточными.

«Когда мы пытаемся торговать, это занимает больше времени. Маркет-мейкеры хотят, чтобы мы были более терпеливы, сократили сделки на меньшие объемы», — сказал Раджив Де Мелло, главный инвестиционный директор GAMA Asset Management, добавив, что разрыв между ценой, по которой маркет-мейкеры покупают актив, и ценой, по которой они его продают, увеличился. «Вследствие этого все уменьшили размеры своих позиций».

Различные показатели волатильности выросли до уровней, которые наблюдались во время предыдущих рыночных кризисов, в частности, для акций облигаций, растительного масла, золота.

Трещины появились даже на обычно глубоких и ликвидных рынках государственных облигаций, что является краеугольным камнем мировых финансов, которые сильно пострадали, поскольку инфляционные риски пугают инвесторов.

Разница между ценами покупки и продажи на недавно выпущенные двухлетние казначейские облигации США, являющиеся ключевым показателем глубины рынка и стоимости транзакций для наиболее широко торгуемых ценных бумаг, тем временем увеличилась примерно на 27% в марте по сравнению с февральскими уровнями, согласно данным Morgan Stanley, что свидетельствует о том, что дилеры берут выше премию за риск.

Золото

Цена на золото, которое обычно считается безопасной гаванью, в этом месяце резко упала после рекордного роста в 2025 году.

Мукеш Дэйв, инвестиционный директор Aravali Asset Management, глобального арбитражного фонда, сказал, что бывали дни, когда маркет-мейкеры вообще отсутствовали, что свидетельствовало о нежелании заключать сделки.

Они не хотят зарабатывать деньги сейчас, они не хотят терять деньги, находясь на рынке. Если им дать выбор, они не хотят быть на рынке", — сказал Дэйв.

Напомним, 28 февраля 2026 года международная система безопасности вошла в фазу новой военной эскалации, распространившейся, по крайней мере, на евразийский регион с участием Соединенных Штатов. США и Израиль инициировали масштабную наступательную операцию против Ирана, что явилось фактором существенной трансформации регионального баланса сил.

