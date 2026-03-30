0 800 307 555
ру
Как война в Иране влияет на торговлю на крупнейших мировых рынках

Фондовый рынок
13
Война в Иране вызвала хаос на финансовых рынках, из-за чего некоторые инвесторы и маркет-мейкеры неохотно рискуют, что усложняет и удорожает торговлю.
Об этом пишет reuters.
Ни один из крупнейших мировых рынков, от казначейских облигаций США до золота и валют, не остался в стороне, говорят инвесторы и трейдеры.
В Европе хедж-фонды, которые сейчас доминируют в торговле облигациями, прибавили к этой динамике, поскольку они быстро развернули ряд ставок в этом месяце.

Мнения экспертов

Инвесторы говорят, что за последние четыре недели им порой было трудно «получить цены» или выполнить сделки, поскольку маркет-мейкеры боятся застрять с большими позициями, которые могут быстро стать убыточными.
«Когда мы пытаемся торговать, это занимает больше времени. Маркет-мейкеры хотят, чтобы мы были более терпеливы, сократили сделки на меньшие объемы», — сказал Раджив Де Мелло, главный инвестиционный директор GAMA Asset Management, добавив, что разрыв между ценой, по которой маркет-мейкеры покупают актив, и ценой, по которой они его продают, увеличился. «Вследствие этого все уменьшили размеры своих позиций».
Различные показатели волатильности выросли до уровней, которые наблюдались во время предыдущих рыночных кризисов, в частности, для акций облигаций, растительного масла, золота.
Трещины появились даже на обычно глубоких и ликвидных рынках государственных облигаций, что является краеугольным камнем мировых финансов, которые сильно пострадали, поскольку инфляционные риски пугают инвесторов.
Разница между ценами покупки и продажи на недавно выпущенные двухлетние казначейские облигации США, являющиеся ключевым показателем глубины рынка и стоимости транзакций для наиболее широко торгуемых ценных бумаг, тем временем увеличилась примерно на 27% в марте по сравнению с февральскими уровнями, согласно данным Morgan Stanley, что свидетельствует о том, что дилеры берут выше премию за риск.

Золото

Цена на золото, которое обычно считается безопасной гаванью, в этом месяце резко упала после рекордного роста в 2025 году.
Мукеш Дэйв, инвестиционный директор Aravali Asset Management, глобального арбитражного фонда, сказал, что бывали дни, когда маркет-мейкеры вообще отсутствовали, что свидетельствовало о нежелании заключать сделки.
Они не хотят зарабатывать деньги сейчас, они не хотят терять деньги, находясь на рынке. Если им дать выбор, они не хотят быть на рынке", — сказал Дэйв.
Напомним, 28 февраля 2026 года международная система безопасности вошла в фазу новой военной эскалации, распространившейся, по крайней мере, на евразийский регион с участием Соединенных Штатов. США и Израиль инициировали масштабную наступательную операцию против Ирана, что явилось фактором существенной трансформации регионального баланса сил.
Эта новая военная операция не может повлиять только на ближневосточный регион, а ее проявления и последствия будут испытывать многие страны. Об этом читайте в нашей статье:

Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Цены на золото
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems