Как добывать золото из компьютеров с помощью сыворотки: что сделали ученые (фото)

Выброшенные материнские платы компьютеров содержат крошечные следы ценных металлов, скрытых под пластами пластика и стекловолокна.

Внутри плотной схемы устаревших ноутбуков или серверов находятся тонкие дорожки, изготовленные из золота, меди и других проводящих элементов, которые когда-то передавали электронные сигналы. Восстановление этих металлов становится сложным, когда срок службы устройств подходит к концу.

По всему миру перерабатывающие предприятия ежегодно обрабатывают тысячи тонн электронных отходов, разбирая устаревшие устройства — от сломанных ноутбуков до списанного оборудования дата-центров.

Большинство перерабатывающих заводов измельчают оборудование и используют высокую температуру или сильные химикаты для отделения металлов от пластика и стекловолокна. Эти промышленные методы потребляют большое количество энергии и часто образуют химические остатки, которые необходимо очищать перед использованием материалов.

Когда исследователи ETH Zurich начали изучать выброшенную электронику, собранную из местных потоков отходов, они искали способ извлечения ценных металлов без использования жестких промышленных процессов.

Команда под руководством профессора Раффаэле Меценги начала экспериментировать с необычным материалом, который обычно содержится в отходах в совсем другой отрасли.

Вместо сложных механизмов они проверили, может ли побочный продукт производства сыра захватывать драгоценные элементы, скрытые внутри старого компьютерного оборудования.

Превращение в золото

Команда под руководством профессора Раффаэле Меценги обнаружила, что сывороточные белки можно превратить в специализированный фильтр, способный извлекать драгоценные металлы из растворенных электронных компонентов.

Когда исследователи протестировали материал на металлоломе из выброшенной электроники, результаты наглядно продемонстрировали эффективность методики.

В одном эксперименте ученые пропустили через свою систему 20 выброшенных материнских плат. После завершения процесса экстракции исследователи получили небольшой металлический самородок весом около 450 миллиграммов. Лабораторный анализ показал, что это было 22-каратное золото чистотой около 91 процента.

Фото: ETH Zurich / Alan Kovacevic

На фото — золотой самородок, полученный из материнских плат компьютера, состоит из трех частей. Самая большая из этих частей имеет ширину около пяти миллиметров.

Команда опубликовала результаты исследования в журнале Advanced Materials , описав, как материал выборочно захватывает золото из смеси растворенных металлов, включая медь, железо и алюминий. Поскольку восстановленный металл достигает высокой чистоты, его можно использовать в промышленных целях без значительного вторичного рафинирования.

«Мне больше всего нравится то, что мы используем побочный продукт пищевой промышленности для получения золота из электронных отходов», — сказал Раффаэле Мецценга во время презентации результатов.

Что это дает

Исследователи также подсчитали, что стоимость извлекаемого золота значительно превышает стоимость производства белкового материала. Использование одного потока отходов для переработки другого создает циклический подход, что связывает электронную промышленность с молочной промышленностью.

