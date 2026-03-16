Какие сейчас цены на нефть и золото
Цены на мировой эталон нефти стабилизировались выше 100 долларов за баррель.
Об этом сообщает Financial Times.
А вот золото подешевело на фоне призывов к открытию Ормузского пролива.
Читайте также
Цена на нефть марки Brent, являющейся международным эталоном, поднялась до 106,50 долларов за баррель, а затем снизилась и торговалась с повышением на 0,6% - 103,73 долларов за баррель.
Золото
Цена на золото снизилась на 0,3% до 5003 долларов за тройскую унцию, сократив падение, которое привело к снижению цены металла до 4966 долларов.
Напомним, Трамп обещает возобновить нефтяные санкции против россии, если на энергетическом рынке пройдет кризис и цены стабилизируются. Трамп добавил, что санкции, которые были введены против москвы после вторжения рф в Украину, «вернутся, как только кризис закончится».
Поделиться новостью
