Украинцы купили более 45 кг золота за два месяца
В январе и феврале 2026 года украинцы приобрели более 45 кг золота на сумму почти 7 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
Объемы продажи и покупки золота
Согласно показателям НБУ, в январе банки продали населению 849 тройских унций на 3,976 млн долларов. В феврале этот показатель составил 609 тр. унций на сумму 3,061 млн долларов в эквиваленте.
В то же время в январе банки приобрели у населения 645 тр. унций на 3,023 млн долларов, а в феврале — 753 тр. унции на 3,787 млн. долларов.
Отметим, что масса одной тройской унции составляет 31,1034768 г.
Для сравнения, за весь 2025 год население Украины купило более 463 кг золота, что равно 14 890 тр. унциям.
