0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

До кінця року в Україні хочуть скасувати копійки: що прописали в законопроєкті

118
До кінця року в Україні хочуть скасувати копійки: що прописали в законопроєкті
До кінця року в Україні хочуть скасувати копійки: що прописали в законопроєкті
Україна вже скоро може відмовитися від копійок — замість неї в обігу ходитимуть шаги. Це має стати логічним завершенням грошової реформи, яка триває вже майже 30 років. До кінця року планується викарбувати 20 млн нових монет.
Про це свідчить відповідний законопроєкт № 14093.
Автори законопроєкту називають відмову від копійок важливим та необхідним кроком, оскільки вони залишилися в обігу лише у ворожих до України держав. Після розпаду СРСР їх продовжують карбувати тільки в білорусі, росії та невизнаному Придністров’ї.
«Ігнорувати цей факт — це зберігати зв’язок між Україною та ворожими наративами. Натомість повернення назви „шаг“ для сучасної розмінної монети України слугуватиме відновленню історичної справедливості та відрадянщення (дерадянізації) грошового обігу», — йдеться в пояснювальній записці.

Що пропонується:

  • до кінця 2025 року виготовити 20 млн монет номіналом 50 шагів;
  • 50 копійок не вилучають одразу, адже станом на 1 вересня 2025 року в обігу перебуває 1,4 млрд монет цього номіналу.
  • під час перехідного періоду в обігу одночасно діятимуть копійка і шаг;
  • співвідношення копійки до шагу — 1:1.
Раніше в Нацбанку зазначили, що не планують спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Тому громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги.
Читайте також
«Це дасть можливість уникнути додаткових витрат, пов’язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни. Поступове введення в обіг монет, номінованих у шагах, у межах планового випуску не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці», — розповіли в Нацбанку.
📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.
За матеріалами:
Обозреватель
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems