До кінця року в Україні хочуть скасувати копійки: що прописали в законопроєкті
Україна вже скоро може відмовитися від копійок — замість неї в обігу ходитимуть шаги. Це має стати логічним завершенням грошової реформи, яка триває вже майже 30 років. До кінця року планується викарбувати 20 млн нових монет.
Про це свідчить відповідний законопроєкт № 14093.
Автори законопроєкту називають відмову від копійок важливим та необхідним кроком, оскільки вони залишилися в обігу лише у ворожих до України держав. Після розпаду СРСР їх продовжують карбувати тільки в білорусі, росії та невизнаному Придністров’ї.
«Ігнорувати цей факт — це зберігати зв’язок між Україною та ворожими наративами. Натомість повернення назви „шаг“ для сучасної розмінної монети України слугуватиме відновленню історичної справедливості та відрадянщення (дерадянізації) грошового обігу», — йдеться в пояснювальній записці.
Що пропонується:
- до кінця 2025 року виготовити 20 млн монет номіналом 50 шагів;
- 50 копійок не вилучають одразу, адже станом на 1 вересня 2025 року в обігу перебуває 1,4 млрд монет цього номіналу.
- під час перехідного періоду в обігу одночасно діятимуть копійка і шаг;
- співвідношення копійки до шагу — 1:1.
Раніше в Нацбанку зазначили, що не планують спеціально, через зміну назви, вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, та обмінювати їх на шаги. Тому громадянам не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну копійок на шаги.
Читайте також
«Це дасть можливість уникнути додаткових витрат, пов’язаних з утилізацією копійок та виготовленням шагів для їх заміни. Поступове введення в обіг монет, номінованих у шагах, у межах планового випуску не вплине на інфляцію, оскільки не передбачається збільшення обсягів готівкових грошей в економіці», — розповіли в Нацбанку.
