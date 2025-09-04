0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Европа разделилась на три лагеря относительно гарантий безопасности для Украины, — FT

86
Страны-члены «Коалиции решительных» разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, также предусматривающих развертывание войск на украинской территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники FT.
По словам двух лиц, ознакомленных с обсуждениями, коалиция приблизительно разделена на три группы.
Одна группа готова развернуть войска на территории Украины, например, Великобритания; другая выступает против этого, например, Италия, а большинство, в которую входит Германия, еще не определились.
В то же время анонимный чиновник Елисейского дворца заявил, что страны, которые желают и могут предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу.
«Сегодня у нас достаточно вкладов, чтобы иметь возможность сказать американцам, что мы готовы взять на себя свои обязанности при условии, что они возьмут на себя свои», — сказал чиновник.
Напомним, 4 сентября в Париже состоится встреча лидеров «Коалиции решительных», где обсудят гарантии безопасности для Украины. После саммита запланирован телефонный разговор лидеров с президентом США Дональдом Трампом.
Вашингтон в рамках гарантий безопасности для Украины рассматривает оказание поддержки в воздухе, однако о развертывании войск США речь не идет.
Как известно, в «Коалицию решительных» входит около тридцати преимущественно европейских стран, готовых поддержать ВСУ и развернуть войска в Украине после мирного соглашения с Москвой.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems