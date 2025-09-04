Европа разделилась на три лагеря относительно гарантий безопасности для Украины, — FT Сегодня 20:12

Страны-члены «Коалиции решительных» разделились в вопросе предоставления гарантий безопасности для Украины, также предусматривающих развертывание войск на украинской территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники FT.

По словам двух лиц, ознакомленных с обсуждениями, коалиция приблизительно разделена на три группы.

Одна группа готова развернуть войска на территории Украины, например, Великобритания; другая выступает против этого, например, Италия, а большинство, в которую входит Германия, еще не определились.

В то же время анонимный чиновник Елисейского дворца заявил, что страны, которые желают и могут предоставить гарантии безопасности, завершили техническую работу.

«Сегодня у нас достаточно вкладов, чтобы иметь возможность сказать американцам, что мы готовы взять на себя свои обязанности при условии, что они возьмут на себя свои», — сказал чиновник.

Напомним, 4 сентября в Париже состоится встреча лидеров «Коалиции решительных», где обсудят гарантии безопасности для Украины. После саммита запланирован телефонный разговор лидеров с президентом США Дональдом Трампом.

Вашингтон в рамках гарантий безопасности для Украины рассматривает оказание поддержки в воздухе, однако о развертывании войск США речь не идет.

Как известно, в «Коалицию решительных» входит около тридцати преимущественно европейских стран, готовых поддержать ВСУ и развернуть войска в Украине после мирного соглашения с Москвой.

