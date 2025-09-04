0 800 307 555
ру
70
Российская экономика остановилась: глава Сбербанка объявил о начале стагнации
Экономика россии во втором квартале 2025 года фактически остановилась. Наблюдается состояние «технической стагнации».
Об этом заявил глава крупнейшего банка рф Сбербанка Герман Греф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на «Интерфакс «.
«Второй квартал фактически можно рассматривать как техническую стагнацию. Июль и август показывают достаточно явные симптомы того, что мы приближаемся к нулям», — сказал Греф на «Восточном экономическом форуме» во Владивостоке.
Он отметил, что к этому привели сочетание геополитических факторов, колебания курса рубля и падение цен на сырьевых рынках. В результате деловая активность замедлилась.

Роль ключевой ставки

Греф подчеркнул, что главным фактором, ограничивающим рост, остается ключевая ставка ЦБ. Сейчас она составляет 14%, и этого уровня недостаточно для стимулирования кредитования.
По его оценке, оживление экономики возможно только при понижении ставки ниже 12%. В противном случае риски рецессии, то есть падения экономики будут расти.
Греф подчеркнул, что важна даже не номинальная ставка, а реальная, которая в россии сейчас является одной из самых высоких в мире.

Прогноз по кредитам

Глава Сбербанка также сообщил, что кредитный портфель может перейти к росту только во втором полугодии 2025 года. Для этого нужно смягчение денежно-кредитной политики минимум на 200 базисных пунктов.
Он подчеркнул, что высокая стоимость заемных средств оказывает негативное влияние как на бизнес, так и на потребителей. Это ограничивает инвестиции и снижает спрос.

Перспективы экономики

По словам Грефа, российская экономика остается под давлением множества факторов. Среди них — санкции, неопределенность на мировых рынках и рост расходов для бизнеса.
Он предупредил, что без коррекции финансовой политики экономика рискует надолго застрять в зоне стагнации.

Прогнозы

Международный валютный фонд ожидает, что после двух лет военного бума российская экономика вернется в привычное состояние стагнации и продолжит накапливать отставание как от развивающихся, так и от развитых стран.
По прогнозу МВФ за июль 2025 года, в текущем году темпы роста российского ВВП замедлятся до 0,9%.
Payment systems