Золото обновляет рекорды и становится «тихой гаванью» для инвесторов
Золото продолжает расти, устанавливая новые рекорды на фоне ослабления доллара и ожиданий понижения ставок в США.
Во вторник спотовая цена достигла максимума в 3527,5 доллара за унцию, и аналитики прогнозируют дальнейшее движение в диапазоне 3600−3900 долларов с потенциалом превышения отметки 4000 долларов в 2026 году, если геополитическая и экономическая неопределенность сохранится.
Об этом пишет Reuters.
Падение доллара стимулирует спрос

С начала года доллар США потерял около 11%. Ослабление американской валюты делает золото более доступным для инвесторов из других стран, что подпитывает его спрос.
«Благоприятным для золота является медвежий прогноз по доллару, подкрепляемый ожиданиями сокращений ФРС, дистанцированием инвесторов от активов США и экономической неопределенностью, связанной с тарифами», — отметил Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.

Политические риски в США

Риторика Дональда Трампа в адрес главы ФРС Джерома Павелла и попытки устранить губернатора Лизу Кук усилили обеспокоенность независимостью Федеральной резервной системы. Это дополнительно стимулировало покупку золота как актива «тихой гавани».
«Наиболее оптимистичным коварным сигналом является… потенциальное вмешательство в работу ФРС и опасения по поводу статуса доллара как безопасной гавани», — объяснил Карстен Менке, аналитик Julius Baer.

Спрос центральных банков и фондов

Среди других факторов роста — активные закупки золота центральными банками. В частности, Народный банк Китая уже девятый месяц подряд увеличивает свои резервы.
По данным Всемирного золотого совета, центробанки планируют в ближайшие пять лет повышать долю золота в своих резервах, сокращая одновременно долларовые активы.
«Сочетание роста цены на золото и накопления центральным банком означает, что доля золота в резервах некоторых центральных банков резко возросла», — отметил Михаэль Хсуэ, аналитик Deutsche Bank.
В то же время золотые ETF демонстрируют значительный приток средств.
SPDR Gold Trust, крупнейший в мире физически обеспеченный золотой фонд, сообщил о росте своих запасов до 977,68 тонн, что на 12% больше с начала года и является самым высоким уровнем с августа 2022-го.
Украинцы также проявляют все больший интерес к вложениям в банковские драгоценные металлы — золото, серебро, платину, палладий. Цены на них растут не только в гривневом, но и долларовом эквиваленте. Как покупать банковские металлы — рассказали в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиИнвестиции
