Президент назвав країни-пріоритети для впровадження множинного громадянства — Finance.ua

Президент Володимир Зеленський під час виступу на Українському молодіжному форумі-2025 заявив, що ухвалення закону про множинне громадянство є важливим і правильним рішенням.

За його словами, наступним етапом стане визначення переліку держав, із якими Україна передусім запроваджуватиме можливість множинного громадянства.

Пріоритет отримають країни, де проживає значна кількість українців і які активно підтримують Україну під час повномасштабної війни з росією.

«Ми розуміємо, хто наші найближчі друзі — це країни Європейського Союзу, де мешкає більшість українців, а також Сполучені Штати Америки», — зазначив президент.

Зеленський додав, що уряд відповідатиме за формування та оприлюднення списку держав, з якими діятиме положення про множинне громадянство.

Що відомо про закон про множинне громадянство

18 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 11469, який запроваджує інститут множинного громадянства. За відповідне рішення проголосували 243 народні депутати.

Іноземне громадянство можна буде набувати зі збереженням українського. А право на український паспорт, відповідно до законопроєкту, отримають іноземні громадяни.

15 липня Зеленський підписав закон. «Завдяки множинному громадянству зможемо створити більше реальних юридичних основ для єдності всього нашого великого народу — мільйонів українців на всіх континентах», — заявив тоді президент.

Закон передбачає, що українці можуть мати громадянство інших держав, окрім випадків, передбачених у спеціальних винятках. Найбільше ця норма орієнтована на українську діаспору в країнах ЄС, США, Канаді, Австралії та інших демократичних країнах.

Новий закон визначає кілька ситуацій, коли український громадянин зможе легально мати громадянство іншої країни:

Якщо дитина за народженням отримує громадянство України та іншої держави. Якщо українська дитина, яку всиновили іноземці, автоматично отримує їхнє громадянство. Якщо громадянин України автоматично набуває інше громадянство через шлюб з іноземцем. Якщо українець, досягнувши повноліття, автоматично отримує інше громадянство згідно із законодавством іншої держави, але не має відповідного документа, що це підтверджує. Якщо іноземець отримує українське громадянство у спрощеному порядку за умови, що його країна включена до відповідного переліку. Якщо українець отримує громадянство іншої держави з переліку тих, чиї громадяни можуть отримувати українське громадянство у спрощеному порядку.

